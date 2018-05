Il Real Madrid che vola in finale di Champions League fa sorridere l'Italia. Probabilmente non quella bianconera che ancora urla allo scandalo per il rigore concesso da Oliver nel match di ritorno, ma di certo la restante parte che guarda sempre con occhio attento le classifiche del Ranking. L'eliminazione del Bayern Monaco, infatti, rappresenta una piccola boccata d'ossigeno nella graduatoria del Ranking UEFA per nazioni, con l'addio dei campioni di Germania all'Europa, ultimo club di Bundesliga sui 7 che si erano presentati al via tra Champions ed Europa League.

Tutto sulla Roma. L'Italia ha ancora una chance da giocarsi, anche se quasi impossibile pensare ad un approdo a Kiev. Il 5-2 dell'andata mette il Liverpool bella sicurezza di poter scendere in campo all'Olimpico e giocarsi le proprie possibilità di finale senza troppi patemi d'animo. La Roma dovrebbe vincere 3-0 o con un risultato che permetterebbe di avere almeno tre reti di vantaggio. Contro una squadra che in Champions non ha ancora perso, sarà davvero dura.

Podio al sicuro. Intanto, però, l'Italia è serena perché il terzo posto in classifica del Ranking UEFA è al sicuro: il Bayern ha racimolato pochissimo, solo 14 centesimi, non abbastanza per impensierire il nostro calcio. Un podio al sicuro ma che rischia di vedere il gap con le prime due (Spagna e Inghilterra) aumentare ancor più, perché in caso di successo del Liverpool, proprio gli inglesi farebbero un ulteriore passo in avanti e si giocherebbero nuove chance con il Real per la finalissima.