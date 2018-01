Anno nuovo, classifica vecchia: il ranking FIFA non cambia la propria graduatoria che vede sempre leader assoluta la Germania campione del Mondo in carica. Una leadership assoluta che non è messa in discussione dalle altre Nazionali. Pochi movimenti anche nelle retrovie con un passo in avanti da parte della nazionale croata e dell'Irlanda. Per l'Italia nessuna nuova: era 14a ed è attualmente ancora nella stessa posizione.

Ranking senza sorprese.

L'Italia è fuori dalla top ten del ranking FIFA ma si sapeva da tempo e l'aggiornamento della classifica non ha sorpreso nessuno. Dopotutto le ultime vicissitudini danno alla nostra nazionale una degna posizione: fuori dai mondiali, in difficoltà perenne durante le qualificazioni, umiliata nello spareggio con la Svezia. E in attesa di capire che futuro avrà visto che l'esonerato Ventura lascerà il passo a qualcun altro. Non prima di giugno, però.

Il podio: Germania, Brasile, Portogallo.

Intanto l'inizio dell'anno non ha portato alcuna modifica nei primi 14 posti del ranking della Fifa. La Germania di Loew guida sempre la classifica con 1602 punti davanti a Brasile (1483), Portogallo (1358) che completano il podio. Poi ecco Argentina (1348), Belgio (1325), Spagna (1231), Polonia (1209), Svizzera (1190), Francia (1183) e Cile (1162).

I movimenti nelle retrovie.

L'Italia è' sempre 14esima con 1052 punti, dietro alla Colombia. Sono stati solo 22 i match, tutti amichevoli, che hanno determinato pochissime variazioni nel ranking ma qualcosa si è mosso, come per la Croazia che ha guadagnato due posizioni salendo in 15esima e l'Islanda che è entrata tra le top 20, facendo uscire l'Olanda (adesso 21esima) e facendo scivolare un gradino ancora indietro l'Uruguay (adesso 22esima).

Anche la Tunisia è salita: scala 4 posizioni e sale al 23esimo posto di questa speciale classifica che adesso sara' aggiornata il prossimo 15 febbraio.

La Top Ten FIFA.

1. Germania 1602 punti (–)

2. Brasile 1483 punti (–)

3. Portogallo 1358 punti (–)

4. Argentina 1348 punti (–)

5. Belgio 1325 punti (–)

6. Spagna 1231 punti (–)

7. Polonia 1209 punti (–)

8. Svizzera 1190 punti (–)

9. Francia 1183 punti (–)

10. Cile 1162 punti (–)

14. ITALIA 1052 punti (–)