Adesso si teme anche per il futuro della panchina rossonera. La pandemia da Coronavirus ha colpito anche le scelte future del club visto che dalla Germania in molti sono certi: Ralf Rangnick non andrà al Milan la prossima estate. Il motivo? Semplice, l'accordo si stava perfezionando in queste ore ma per il proliferarsi dei contagi da Covid19 e per le misure straordinarie di emergenza che hanno bloccato l'Italia e non solo, tutto è saltato.

La trattativa già ben avviata ha subito uno stop improvviso ma soprattutto senza una data su cui poter contare per riprendere i contatti. Le esigenze e le priorità sono ben alte, tutti stanno dandosi da fare per frenare il contagio, seguendo profilassi e norme ben precise. Non c'è tempo da dedicare ad altre faccende, nemmeno quelle importanti ora per potersi garantire delle garanzie domani. A sottolinearlo è la ‘Bild' che in pratica dà per fallito il trasferimento.

Le indiscrezioni dalla ‘Bild': tutto rimandato

Ovviamente, in queste settimane, tutti i club si stavano adoperando per sistemare qualche accordo importante poi da ratificare ad inizio estate. Soprattutto per quanto riguarda i cambi di programma tecnico come nuovi allenatori o nuovi dirigenti. Tra questi, anche la trattativa per trasferire Ralf Rangnick a Milano, malgrado le smentite di rito del Milan. Ma l'allontanamento di Boban e le frizioni interne alla dirigenza sull'argomento hanno sempre fatto pensare il contrario.

Altre priorità dettate dalla pandemia da Coronavirus

Adesso, con il blocco e il divieto in tutta Europa di riprendere contatti, se non in modo virtuale, tutto si è ulteriormente complicato e sia il Milan sia il tecnico tedesco difficilmente attenderanno qualche mese per riprendere il discorso e trovare l'eventuale reciproco ok. In ballo c'è troppo: una stagione che ancora si deve capire se e come concluderla, Coppe in stand-by, campionati sospesi e rimandati, situazioni sanitarie da monitorare e controllare quotidianamente. Non ci sono i presupposti per pensare ad altro, come progettare la nuova stagione sportiva.

La situazione attuale di Rangnick

La Bild ha riportato alcune dichiarazioni che arrivano direttamente da persone molto vicine a Rangnick che avrebbero confermato come non ci sia stato il tempo di pianificare il tutto, anche se sono stati confermati i contatti con Ivan Gazidis e il Milan. Rangnick attualmente ha un contratto che comunque scade solamente nel 2021, con la Red Bull con una posizione importante, di responsabile della divisione sport e sviluppo calcio.