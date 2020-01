Paul Pogba può essere il prossimo super colpo di mercato della Juventus? A rispondere a questa suggestiva domanda che alimenta un vero e proprio tormentone, ci ha pensato Mino Raiola, agente del centrocampista francese. Il procuratore non ha spento i sogni dei tifosi bianconeri ("devono sognare perché se non sogni vuol dire che sei morto"), rimandando però il discorso alla prossima estate, quando Pogba quasi certamente lascerà il Manchester United.

Pogba alla Juventus, il tormentone di calciomercato

Nelle ultime settimane il nome di Paul Pogba è stato accostato nuovamente a più riprese al calciomercato della Juventus. Un'operazione non semplice, ma meno difficile rispetto al passato anche alla luce delle richieste del Manchester United, non esagerate come nelle precedenti sessioni di mercato. Pogba infatti potrebbe lasciare l'Old Trafford per una cifra anche di poco inferiore ai 100 milioni, soprattutto dopo una stagione compromessa dall'infortunio che lo ha costretto ad un lungo stop. Il club bianconero, aspetta dunque alla finestra pronto a sfruttare ogni possibile apertura dei Red Devils

Le parole di Raiola sul ritorno di Pogba alla Juventus

Del possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus ha parlato Mino Raiola. L'agente del centrocampista francese, ha dichiarato: "Se si può concretizzare un suo ritorno in bianconero? I tifosi della Juve, come tutti i tifosi del mondo, devono sognare perché se non sogni vuol dire che sei morto – riporta Sky Sport – Ognuno ha il diritto di sognare quello che vuole, ma io non lavoro nei sogni, io lavoro cercando di fare le scelte giuste nel momento giusto con i miei giocatori e cercando di farli contenti e farli progredire nella carriera".

Paul Pogba non lascerà lo United a gennaio

Quello che è certo però è che questo non è il momento per parlare in chiave mercato di Paul Pogba. Il francese infatti non si muoverà dall'Inghilterra in questa sessione di mercato. Appuntamento in futuro, quando per lui potrebbe scatenarsi anche un'asta. Queste le parole di Raiola: "Adesso dire che Pogba lascia il Manchester United per andare alla Juve o al Real o al Barcellona non è il momento giusto"