Un brutto gesto. Una mancanza di fairplay. Un atto di presunzione. Insomma, Pasalic se la poteva risparmiare. Cosa ha fatto il calciatore dell'Atalanta? Qualcosa di altrettanto biasimevole come un intervento ai limiti del regolamento. In questo caso, però, più che di condotta violenta da sanzionare si tratta di rispetto dell'avversario. Ci fosse la possibilità di farlo, al calciatore andrebbe inflitta una giornata di squalifica perché impari la lezione. E non c'entrano le proporzioni del risultato (il 7-0 tremendo inflitto dall'Atalanta al Torino nell'anticipo di campionato) pienamente legittimo ma perché fare una "rabona" per calciare una punizione quando manca poco alla fine del match?

Belotti la prende male e richiama l'avversario

Già, perchè? se lo è chiesto anche il capitano granata, Belotti, che l'ha presa male e ha avuto un gesto di stizza comprensibile nei confronti dell'avversario quando lo ha visto battere in quel modo al fischio del direttore di gara. Il "gallo" come altri compagni di squadra hanno reagito dinanzi a quel gesto che è sembrato di scherno. Magari non era nelle sue intenzioni ma se lo avesse evitato… se ci avesse pensato due volte sopra sarebbe stato meglio. Scherzi (del cavolo) della trance agonistica.

L'accenno di rissa a fine match

È stato come strofinare sale sulle ferite del Toro (ridotto in 9 per doppia espulsione), comprensibilmente umiliato e arrabbiato per la prestazione e per una sconfitta storica. L'ultima volta che aveva subito un passivo del genere fu negli Anni Cinquanta e gli capitò contro il grande Milan del Gre-No-Li.

Gasperini: Nessuna mancanza di rispetto da parte nostra

Si piega così quell'accenno di rissa a fine gara, quando gli animi sono ancora caldi e sbollire la rabbia è difficile. Nel dopo partita Gasperini ha replicato così alle accuse di mancanza di rispetto.