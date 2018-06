In soldoni, 350 milioni di euro. E' questa la dimensione della trattativa del secolo, l'operazione di mercato che dovrebbe portare Neymar da Parigi a Madrid. Con tanti saluti a Cristiano Ronaldo, al suo mal di pancia e alla presunta offerta di rinnovo che il club gli avrebbe sottoposto. A quanto ammonta? A 32.5 milioni di euro a stagione, compresa una parte variabile legata ai bonus. Quasi 12 in più rispetto ai 21 milioni attuali d'ingaggio. Cifra al di sopra della quale il presidente del Real, Florentino Perez, non ha intenzione di spingersi: o accetta oppure ‘arrivederci e grazie' perché nella testa del massimo dirigente dei blancos c'è altro… ovvero, proporre al Paris Saint-Germain una sorta di scambio. Voi prendete CR7 e tutto quel che rappresenta quanto a brand e popolarità che porta con sé, a noi ‘lasciate' il brasiliano.

Un chiodo fisso, una pazza idea che ronza nella mente del numero uno delle merengues. Il quotidiano sportivo iberico ‘Marca' la rilancia raccontando ulteriori dettagli sull'ennesimo tentativo d'approccio da parte del Real. La settimana scorsa un emissario del club avrebbe incontrato O Ney a Liverpool (è lì che la Seleçao ha giocato l'amichevole con la Croazia) insieme ad alcuni suoi rappresentanti. L'esito del summit avrebbe lasciato aperto molto più di uno spiraglio: l'ex stella di Santos e Barcellona ha ribadito il proprio gradimento ad accettare l'offerta di una società così prestigiosa e forte come quella madrilena, assicurando di essere pronto anche a ‘mettere un po' di pressione' al massimo dirigente del Psg perché l'affare si compia.

Dunque, la disponibilità del calciatore c'è ma non basta. Almeno finora da Parigi hanno fatto sapere che non intendono lasciar partire il talento sudamericano. Perché dovrebbero farlo proprio adesso? Che senso avrebbe mollare ora dopo aver fatto il possibile per pagarne la clausola e strapparlo al Barcellona? Non è certo la ‘minaccia' del fairplay finanziario che spaventa, considerata la possibilità di cedere altri giocatori in organico e fare cassa. Dall'Inghilterra – la news ha risalto grazie al tabloid The Sun – viene anche indicata la cifra complessiva compresa tra un minimo di 250 e un massimo di 350 milioni come una sorta di ‘dead line'. Per meno a Parigi non siedono al tavolo nemmeno per un caffé.