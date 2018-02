Roma all'Olimpico e il derby con l'Inter a San Siro. Passa attraverso questue due gare il destino del Milan in campionato: centottanta minuti per capire se l'obiettivo Champions (attualmente lontano 8 punti) è possibile oppure solo un desiderio da rimandare alla prossima stagione. I progressi e i risultati fatti dai rossoneri sono tali da indurre all'ottimismo ma è chiaro che l'accesso alla Coppa diventa uno snodo cruciale per il futuro e per le scelte da compiere anche in termini di bilancio perché, euforia a parte, la Uefa non ha cambiato idea né messo da parte le forti perplessità sui conti dei rossoneri. Cosa significa? Che gli stipendi arriveranno anche con precisione svizzera e le trattative verranno pure onorate come da contratto ma ciò non basta alla Uefa perché tutto quadri e a fine stagione cessioni eccellenti non sono escluse.

L'indiziato numero uno è sempre lo stesso, Gianluigi Donnarumma. E' lui il pezzo pregiato della rosa che può garantire un incasso cospicuo a corredo di un'operazione che renderebbe tutti contenti. Il Milan, che può incassare circa 70 milioni di euro dalla cessione. Il calciatore, che a Parigi (come rilancia Qs) o in un altro top club – per la gioia del suo procuratore, Raiola – guadagnerebbe uno stipendio quasi raddoppiato rispetto ai 6 milioni attuali. Cifre che solo società ricche – come Real Madrid o Manchester United, nel caso in Red Devils perdesso De Gea – possono permettersi.

Chi arriverà al suo posto? Al momento il nome più caldo è quello dello spagnolo Pepe Reina, in scadenza di contratto con il Napoli. Sotto il vesuvio hanno deciso da tempo di non rinnovare il contratto e a giugno – anche in caso di vittoria dello scudetto – si diranno addio. L'ex Liverpool sarebbe stato già bloccato per la prossima estate. In alternativa resta calda anche la pista che porta a Marchetti, altra soluzione a costo zero.