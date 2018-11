L'Atalanta si è resa protagonista di un rendimento in crescendo, con 4 vittorie consecutive. Protagonista assoluto della cavalcata della formazione nerazzurra, un difensore-goleador, ovvero Gianluca Mancini. Il classe 1996 nelle ultime 3 giornate ha realizzato altrettante reti dimostrandosi dunque pericolosissimo in proiezione offensiva. E i numeri parlano chiaro per l'ennesimo giovane talento lanciato da Gasperini che a livello europeo rientra tra i migliori difensori-bomber, secondo solo al capitano del Real Madrid Sergio Ramos e a pari merito con il centrale del Sassuolo Ferrari.

Quanti gol ha segnato Gianluca Mancini con l'Atalanta

Rendimento eccezionale soprattutto per Gianluca Mancini. Il giovane difensore dell'Atalanta, oltre a sfoderare prestazioni molto positive si è rivelato un vero e proprio punto di forza a livello offensivo per la Dea. 3 i gol segnati consecutivamente nelle ultime 3 partite disputate con la casacca nerazzurra. Il classe 1996 infatti ha trovato la via della rete contro Parma, Bologna e Inter contribuendo ad altrettante vittorie della sua formazione. Le reti complessive poi diventano 4 se si considera il gol segnato nella sfida valida per i preliminari di Europa League contro il Sarajevo

Solo Sergio Ramos meglio di Gianluca Mancini in Europa

Considerando i dati relativi ai top 5 campionati del Vecchio Continente, ovvero Serie A, Liga, Ligue 1, Premier e Bundesliga, solo un difensore ha fatto meglio di Gianluca Mancini. Si tratta nientemeno che di Sergio Ramos, capitano e leader del Real Madrid che ha messo a referto già 4 gol in questa prima parte di stagione. Il compito dello spagnolo però è stato favorito dal suo ruolo di rigorista: tutte e 4 le reti segnate sono arrivate infatti dal dischetto al contrario di Mancini.

In Serie A anche Ferrari a quota 3 gol

Tra gli altri giocatori a quota 3 gol invece ci sono Sono Callum Paterson del Cardiff e Ismaël Traoré dell'Angers, come evidenziato da Goal.com, ma anche un altro calciatore che milita nella nostra Serie A. Si tratta di Gian Marco Ferrari: il centrale del Sassuolo ha trovato il gol in 3 occasioni nel massimo campionato italiano, l'ultima nella sfida contro la Lazio.