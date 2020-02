Mille. Sono le partite che Cristiano Ronaldo ha giocato fino a sabato pomeriggio al Mazza in carriera. Contro la Spal, infatti, ha bagnato i 90 minuti che lo hanno inserito nella ristretta cerchia dei calciatori che sono scesi in campo in tripla cifra. Ma non solo. I numeri di Cristiano Ronaldo sono strepitosi e altri due vanno elencati subito: undici e settecentoventicinque: sono le partite di Serie A in cui ha fatto gol consecutivamente (record condiviso con Batistuta e Quagliarella) e le reti in totale segnate nella sua straordinaria carriera.

I numeri di Ronaldo: 1000, 11 e 725

La partita numero 1.000 non poteva essere una gara banale e così a Ferrara, nel match valido per la 25a giornata di Serie A, Cristiano Ronaldo ha voluto anche segnare. Il suo 11° centro consecutivo in campionato, raggiungendo in vetta alla speciale classifica Batistuta e Quagliarella. Una perla incastonata in altri 724 gol disseminati nel corso degli anni nella incredibile carriera del fenomeno portoghese, tra Premier, Liga, Serie A e Nazionale lusitana.

Sporting, United, Real e Juve: a suon di gol

La leggenda di Cristiano Ronaldo inizia con una data precisa: 7 ottobre 2002. In quel giorno, Cr7, ancora un ragazzo con la voglia di fare, tanto talento ma pochissima esperienza e fama internazionale, segnò il suo primo gol in carriera. Indossava la maglia dello Sporting Lisbona, che vinse in casa 3-0 contro il Moreirense. Con la maglia dei lusitani, alla fine le reti saranno cinque, prima di passare al Manchester United. L'inizio della favola con i diavoli rossi vedrà Cr7 segnare altri 118 centri in 292 presenze tra Premier e Coppe. Poca cosa rispetto a quanto riuscirà a fare a Madrid, dove le reti saranno più delle presente: 450 contro 438. Numeri da capogiro ai quali si aggiungono quelli in bianconero che – al momento – sono 53 su 73 partite.

I 99 gol con il Portogallo

In tutto questo, però, non si può né si deve dimenticare l'evoluzione con la maglia della Nazionale portoghese con cui va a segno per la prima volta a Euro2004, nella gara persa 2-1 contro la Grecia. Da quel momento in poi, Cr7 anche con la selezione lusitana può vantare uno score impressionante: 99 gol in 169 partite