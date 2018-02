La Juventus fa paura. La vittoria per 7 a 0 contro il Sassuolo non è solo l'emblema di una squadra che sta bene e che proverà, anche quest'anno, a lottare su tutti i fronti ma ha mostrato come tanti calciatori possono trovare la via del goal con una certa facilità. La squadra bianconera è il miglior attacco del campionato e il duello al vertice con il Napoli prosegue incerto, affascinante e la sensazione è che si risolverà soltanto a primavera. La Vecchia Signora sta bene atleticamente, mentalmente e l’unico problema, in questo momento, sembrano essere solo gli infortuni, più o meno gravi, che stanno creando qualche fastidio a Massimiliano Allegri e potrebbero portare ad un ennesimo cambio di modulo.

Infortuni in difesa: Barzagli, Howedes e Rugani.

In difesa si sono fermati Andrea Barzagli, Daniele Rugani e Benedikt Höwedes. Il centrale campione del mondo ha subito un piccolo fastidio al polpaccio prima del match con il Sassuolo, Allegri ha preferito non rischiarlo schierando Rugani dal 1′ che, però, è rimasto vittima di un affaticamento muscolare contro il Sassuolo ed è stato sostituito a inizio ripresa in via precauzionale. Il tedesco, dopo essere stato fermo per tutta la prima parte di stagione ha subito un nuovo infortunio muscolare a inizio dicembre e dovrebbe tornare a inizio marzo: per questo motivo non è stato inserito nella lista Champions.

Cerotti a centrocampo: Khedira e Matuidi.

A centrocampo le cose non vanno meglio: Sami Khedira è rimasto vittima di un affaticamento muscolare nella gara di ieri ed è stato sostituito a inizio ripresa in via precauzionale mentre per Blaise Matuidi la situazione sembra essere più complessa: il francese ha subito un infortunio muscolare nel primo tempo contro il Sassuolo e rimarrà fuori per 2-3 settimane. L'ex centrocampista del Paris Saint-Germain salterà sicuramente la gara con la Fiorentina e l'andata degli ottavi di Champions League con il Tottenham.

Cuadrado, Douglas Costa e Dybala: attacco ai raggi X.

Non è una situazione tranquilla neanche in attacco: Juan Cuadrado si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema agli adduttori e tornerà in campo non prima di 40 giorni: uno dei motivi che volevano la Juventus su Politano nelle ultime ore di mercato è anche questo. Piccoli problemi fisici per Douglas Costa che è rimasto fuori con il Sassuolo per una contusione al polpaccio sinistro ma dovrebbe recuperare per la gara di venerdì con la Fiorentina. Infine c'è il caso che riguarda Paulo Dybala: l'argentino sta recuperando dalla lesione distrattiva ai flessori della coscia destra di inizio 2018 e si è fatto visitare anche dal medico di Messi a Sacile. La Joya dovrebbe rientrare tra 20-25 giorni.

Allegri cambia modulo?

Il tecnico livornese potrebbe optare per un nuovo cambio di modulo, come già anticipato, riproponendo il 4-2-3-1, che tanto ha portato bene lo scorso anno, o un 4-4-2 più solido con Bentancur al fianco di Pjanic e la coppia Douglas-Bernardeschi sulle fasce. Tutto sta nel capire l'entità e il recupero di alcune pedine: già a Firenze ne sapremo di più.