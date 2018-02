C'è grandissima attesa per il doppio scontro tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. È l'ottavo di finale di Champions League più atteso perché per molti potrebbe esserci un passaggio di consegne ma non bisogna mai sottovalutare i merengues quando giocano competizioni europee, nonostante la brutta stagione che stanno disputando. Il club parigino, però, non è propriamente un avversario comodo per la squadra più volte campione d'Europa visto che ha incrociato in tre occasioni la strada del Real Madrid e il bilancio è di un pareggio "tecnico" viste le 2 vittorie per squadra e i 2 pareggi ma c'è un piccolo vantaggio morale ovvero che i francesi hanno eliminato il Real Madrid. Nei primo anni '90 il PSG era diventato da un giorno all'altro bestia dei blancos in Europa ma passarono molti anni prima che le spade dei due club si ritrovano sulla stessa strada.

Il primo incrocio.

La prima volta che si sono incontrati era la stagione 1992/93, ai quarti di finale di Coppa UEFA. Il Real Madrid è arrivato come favorito, ancora di più dopo la gara d'andata vinta per 3-1 grazie alle reti di Butrgueño, Zamorano e Míchel ma il ritorno al Parco dei Principi è diventato un inferno per i madridisti: al 93′, dopo che Zamorano aveva siglato il 3-1 qualche minuto prima, un goal di Kombaouré ha sancito il passaggio alla semifinale del club francese.

Quella vittoria mise in primo piano una squadra che era piena di stelle del futuro e di giocatori importanti in Europa come Ginola, Lama, Le Guen, Guerin, Ricardo Gomes, ma soprattutto un fenomeno liberiano che qualche tempo dopo firmò per il Milan e divenne il primo africano a vincere il Pallone d'Oro: stiamo parlando di George Weah.

Coppa delle Coppe, ci pensa Weah.

La stagione successiva lo scontro si ripete ma, questa volta, in Coppa delle Coppe. Ai quarti di finale si ritrovarono un Real Madrid che aveva cambiato molto mentre la base del PSG era pressoché invariata: non fu un incrocio scoppiettante come l'anno precedente dato che al Bernabéu il PSG uscì vittorioso grazie ad una rete di George Weah e nella sfida di ritorno il Real Madrid non riuscì ad andare oltre l'1-1 al Parco dei Principi.

L'ultima volta: decide Nacho.

L'ultima sfida tra i due club avvenne nella fase a gironi della Champions League della stagione 2015/16: il club francese stava completando il suo progetto di ingrandimento al livello europeo grazie ai petrodollari arabi e in quella squadra già militavano i vari Di Maria, Cavani, Verrati, Marquinhos e Thiago Silva. Nonostante gli uomini più attesi fossero Zlatan Ibrahimovic, oggi allo United, e Cristiano Ronaldo, non vedemmo due grandi gare e dopo uno scialbo pareggio a Parigi (0-0) è stato Nacho Fernandez a decidere la sfida di ritorno con la partecipazione del portiere parigino Trapp. La squadra spagnola finì come prima nel girone A e dopo un cammino, per molti versi inaspettato, riuscì a sollevare l'undicesima Champions League contro l'Atletico Madrid a Milano.