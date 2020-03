C'è confusione in questo momento per la gestione del contagio da Coronavirus in Serie A: le partite sono sospese così come tutte le attività, alcune squadre sono finite in quarantena, altre potrebbero finirci in caso ci fossero dei casi ufficiali di Covid19. Intanto, mentre tutti si affidano alle direttive mediche e attendono indicazioni su cosa e come fare, alcuni club hanno già anticipato i tempi e hanno programmato nuovamente gli appuntamenti per la preparazione in vista della ripresa.

Una pianificazione che non sta piacendo all'Assocalciatori, visto che le società a dispetto di quanto sta succedendo sembrano proiettate già alla convocazione dei giocatori per riprendere allenamenti e sedute. Quasi come se nulla fosse. C'è chi ha diramato già date precise e chi sta valutando il momento più opportuno per ritornare in campo in vista della ripresa del campionato.

Dal Bologna al Parma, tutte le date di ripresa delle sedute

C'è il Bologna che ad esempio ha annunciato la ripresa degli allenamenti dal prossimo 19 marzo, attraverso una nota ufficiale che ne spiega la programmazione, chiedendo ai propri giocatori di restare nel proprio domicilio fino a quella data evitando contatti e rischi particolari, mentre il Brescia ha prorogato lo stop al 28 marzo. Slittano dal 14 al 21 marzo gli allenamenti del Cagliari, mentre il 16 marzo dovrebbero ripartire le sedute del Genoa, stesso giorno in cui dovrebbero ripartite gli allenamenti anche per la Lazio di Simone Inzaghi così come ci dovrebbe essere la prima seduta del Milan di Pioli. Il 18 marzo sarà il turno del Parma, il 22 riprenderà il Verona.

I club che continuano gli allenamenti

Ci sono alcune squadre però che non hanno fermato le proprie sedute. E' il Torino di Longo che ha proseguito gli allenamenti al Filadelfia e il Napoli di Gattuso, che deve preparare la sfida contro il Barcellona in Champions League. Così come la Roma che ha proseguito regolarmente sotto gli ordini di Fonseca.

Le società che sono in quaratena e non sanno quando riprendere

Infine ci sono le squadre che non hanno invece ancora deciso quando riprendere. Sono quelle finite in quarantena, cioè la Juventus e l'Inter dopo il caso Rugani, la Sampdoria dove i casi di positività stanno aumentando ancora, l'Udinese che ha giocato contro la Fiorentina dove il contagio ha coinvolto diversi giocatori.