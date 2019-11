Stephanie Frappart dirigerà la partita dell'Italia Under 21. L'arbitro donna, considerato all'unanimità la migliore sul piano internazionale, è stata ‘promossa' ad un match con le Nazionali. Una gara ufficiale, importante, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria che vedrà la nostra formazione azzurra giocare contro l'Armenia. La partita, in programma domani (martedì 19 novembre) a Catania alle ore 18:30 e valida per il Gruppo 1 avrà dunque un punto di interesse in più.

La miglior arbitro donna al mondo

Sarà la prima volta che un direttore di gara donna dirigerà un match degli azzurrini ma per la Frappart non sarà di certo una prima assoluta fischiare in una gara importante. Era infatti stata già designata in estate per un match altrettanto ‘delicato': la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea vinta poi dalla squadra di Klopp, in finale. Un incontro ben diretto dalla Frappart che ha confermato l'ottima intuizione dell'Uefa.

Chi è Stephanie Frappart

L'arbitro francese, già lo scorso aprile, aveva diretto il match di di Ligue 1 tra Amiens e Strasburgo e adesso, Stephanie Frappart è in pianta stabile nell’organico degli arbitri del massimo campionato francese, la Ligue1 ed è entrata nel ‘giro' delle turnazioni arbitrali internazionali. La Frappart sarà coadiuvata dagli assistenti Rahmouni e Jeanne.

Quando e dove vedere Italia-Armenia

Gli azzurrini contro l'Armenia scenderanno in campo allo Stadio Massimino di Catania per affrontare gli armeni in una sfida in cui servono a tutti i costi i tre punti per proseguire nell’ottimo cammino nel girone di qualificazione a Euro 2021, segnato fin qui con tre vittorie e un pareggio e soprattutto zero gol subiti. la partita Italia-Armenia U21 sarà visibile in diretta televisiva aperta a tutti, in esclusiva e in chiaro su Rai Due, con inizio alle 18.30.