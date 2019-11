Archiviato il tour de force tra campionato e Champions, è tempo di tornare a concentrarsi sulle qualificazioni a Euro 2020. Ultima tornata di gare valide per le nazionali del Vecchio continente a caccia del pass per la fase finale del prossimo torneo continentale, in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Quali partite saranno trasmesse in tv, e su quali canali? Ecco quello che c'è da sapere.

Quali partite delle nazionali in tv, si parte con Portogallo-Lituania

La prima partita trasmessa in chiaro in tv sarà Portogallo-Lituania. Appuntamento a giovedì 15 novembre con fischio d'inizio alle ore 20.45 con diretta televisiva sul canale Mediaset 20 (che garantirà la possibilità di seguire il match anche in streaming sul proprio sito ufficiale). Un match intrigante per i lusitani obbligati a vincere per blindare il secondo posto alle spalle dell'irraggiungibile Ucraina, nel testa a testa con la Serbia. Occhi puntati su Cristiano Ronaldo, dopo il caso del nervosismo per la sostituzione di Sarri in Juventus-Milan.

Croazia-Slovacchia e Albania-Francia in chiaro sul canale 20. Quando vederle

Se venerdì 15 novembre Bosnia-Italia sarà visibile in chiaro su Rai 1, gli appassionati sabato 16 novembre potranno seguire sempre sul canale Mediaset 20 il confronto tra la Croazia e la Slovacchia. I vice-campioni d'Europa con un successo blinderebbero la qualificazione alla fase finale di Euro 2020. Domenica 17 novembre poi sarà il turno di Albania-Francia: anche in questo caso la gara sarà trasmessa in tv in chiaro sul 20. I Bleus primi a pari punti con la Turchia, non possono permettersi passi falsi per evitare il possibile ritorno dell'Islanda.

Germania-Irlanda del Nord in tv in chiaro, ecco quando

Lunedì 18 novembre sarà di nuovo il turno dell'Italia che chiuderà il suo girone di qualificazione contro l'Armenia. La sfida, che gli azzurri già qualificati alla fase finale dovranno vincere per mettere in cascina punti importanti in chiave ranking, sarà trasmessa su Rai 1. Per quanto riguarda i match visibili in tv in chiaro l'ultimo è in programma martedì 19 novembre tra Germania e Irlanda del Nord: anche questo sul canale Mediaset 20.