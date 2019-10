In questo scorcio iniziale di campionato sono già tanti i difensori che sono riusciti a trovare la via del gol. Non è un caso infatti che scorrendo le prime posizioni della speciale classifica dei difensori-goleador ci s'imbatta in numerosi rappresentanti della Serie A. Basti pensare che infatti che il podio è tutto "italiano", con il romanista Kolarov che guarda tutti dall'alto, seguito dal viola Milenkovic e dal rossonero Hernandez

Kolarov è il difensore che ha segnato più gol in Europa. Podio tutto italiano con Milenkovic e Hernandez

Qual è il difensore che, considerando i top 5 campionati europei (Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A), ha segnato più gol in questo avvio di stagione. A dominare questa classifica, come evidenziato da Sky Sport, c'è Aleksandar Kolarov che ha già messo a referto, sfruttando la sua abilità sui calci piazzati, 4 gol in 10 partite l'ultimo in Udinese-Roma. Alle sue spalle altri due rappresentanti della Serie A, ovvero Milenkovic, che ha trovato il terzo gol (in 10 partite disputate) nell'ultimo match in casa del Sassuolo e Hernandez che ha iniziato bene la sua avventura nel Milan con 2 gol in 6 gettoni di presenza.

I difensori-goleador migliori della Serie A

A quota due, considerando le prime 15 posizioni della classifica, ci sono anche altri difensori che militano in Serie A. Il primo italiano è Criscito, capitano del Genoa, che in 7 partite è riuscito a gonfiare appunto la rete in due occasioni. Stesso bottino ma maggior numero di partite, 8, per Bani del Bologna. A quota 2 gol in 9 partite ecco Ceppitelli del Cagliari e Calderoni del Lecce che con la sua seconda rete ha gelato il Milan a San Siro in pieno recupero.

La classifica dei migliori 15 difensori-goleador dei top 5 campionati europei

1. ALEKSANDAR KOLAROV (Roma, terzino sinistro): 4 gol in 10 partite; 2. NIKOLA MILENKOVIC (Fiorentina, difensore centrale): 3 gol in 10 partite; 3. THEO HERNANDEZ (Milan, terzino sinistro): 2 gol in 6 partite; 4. DOMENICO CRISCITO (Genoa, terzino sinistro): 2 gol in 7 partite; 5. MARTIN HINTEREGGER (Eintracht Francoforte, difensore centrale): 2 gol in 8 partite; 6. MATTIA BANI (Bologna, difensore centrale): 2 gol in 8 partite; 7. EMERSON (Betis Siviglia, terzino destro): 2 gol in 8 partite; 8. MARCO CALDERONI (Lecce, difensore centrale): 2 gol in 9 partite; 9. LUCA CEPPITELLI (Cagliari, difensore centrale): 2 gol in 9 partite; 10. DAVID LUIZ (Arsenal, difensore centrale): 2 gol in 9 partite; 11. SALIF SANE’ (Schalke04, difensore centrale) 2 gol in 9 partite; 12. ARNAUD SOUQUET (Montpellier, terzino destro): 2 gol in 9 partite; 13. JONATHAN SCHMID (Friburgo, terzino destro): 2 gol in 9 partite; 14. BENJAMIN PAVARD (Bayern Monaco, difensore centrale): 2 gol in 9 partite; 15. ACHRAF HAKIMI (Borussia Dortmund, terzino destro): 2 gol in 9 partite