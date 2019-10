Paolo Ghiglione è stato uno dei migliori in campo del Genoa anche nel match perso in extremis sul campo della Juventus. Il giovane terzino in questo avvio di stagione sta sfoderando un rendimento importante, culminato in un vero e proprio record europeo. Il classe 1997 è il difensore che ha sfoderato finora più assist (alla pari con Carvajal del Real Madrid), considerando i top 5 campionati del Vecchio Continente, ovvero Serie A, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Liga.

Paolo Ghiglione è il difensore che ha fatto più assist in Europa, come Carvajal

Nella speciale classifica dei migliori assist man dei principali tornei europei, spicca dunque il nome di Paolo Ghiglione. Il classe 1997 che ha esordito in prima squadra nel Genoa in questa stagione è il difensore che ha collezionato finora più passaggi vincenti considerando Serie A, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Liga. Quattro gli assist finora messi a referto dal laterale di Thiago Motta (in 9 presenze complessive in Serie A, con un gol segnato nell'unica uscita in Coppa Italia). Nessuno ha fatto meglio nel calcio che conta continentale, eccezion fatta per il laterale del Real Madrid Dani Carvajal che ha realizzato 4 assist in 7 presenze

Quali sono i calciatori con più assist in Serie A

Non male per un giocatore scommessa vincente di Andreazzoli prima e Thiago Motta dopo. Ghiglione si è tolto la soddisfazione finora di superare in questa speciale classifica veri e propri top player. In Serie A Ghiglione occupa il terzo gradino del podio dei migliori assist man del torneo in compagnia di Lorenzo Pellegrini della Roma, di Duncan del Sassuolo, della coppia napoletana Insigne-Callejon, del Papà Gomez, e dei laziali Immobile e Milinkovic-Savic. Davanti a loro solo il parmense Kulusevski con 5 passaggi vincenti e il leader della classifica Luis Alberto con 6 assist all’attivo.

Qual è il calciatore con più assist in Europa, tra Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Liga

Il re degli assist in Europa è il faro del Manchester City Kevin De Bruyne. Addirittura 9 i passaggi decisivi messi a referto dal belga che in Premier anticipa il trio Barnes, Buendia e David Silva a quota 4. Numeri importanti anche in Ligue 1 per l’attaccante del Monaco Slimani con 7 assist davanti a Court (6) e Di Maria (5). In Bundesliga primato per la coppia del Dortmund Sancho-Hazard con 5 assistenze vincenti. Per quanto riguarda invece la Liga, oltre a Carvajal a quota 4 troviamo Leo Messi, Oyarzabal e Santi Cazorla.