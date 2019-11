Quali sono i calciatori in prestito più costosi? Il CIES, ovvero l'Osservatorio calcistico sul calcio ha stilato la speciale classifica dei calciatori trasferitisi a titolo temporaneo dal prezzo più alto. Il tutto analizzando il valore di trasferimento e una particolare stima, realizzata attraverso un algoritmo. Una graduatoria in cui sono presenti numerosi calciatori della Serie A e in particolare dell'Inter con Mauro Icardi e Stefano Sensi nella top ten

La classifica dei calciatori in prestito più costosi d'Europa

L'Osservatorio calcistico del Cies ha analizzato il costo dei calciatori trasferitisi a titolo temporaneo, stabilendo una classifica che tiene conto in primis del valore stabilito dai club e poi di una stima definita da un algoritmo. Il prezzo dei calciatori spesso e volentieri è diverso da quello pattuito dalle società coinvolte nell'operazione, perché tiene conto come evidenziato da Sky Sport di alcune variabili come durata del contratto e anno di trasferimento, valore contabile e stato del prestito fino alla nazionalità e al livello economico del club di reclutamento. Il tutto senza dimenticare età, ruolo e risultati ottenuti tra club e nazionali

Qual è il calciatore in prestito che vale di più sul mercato, Coutinho leader. C'è anche Icardi

A dominare la top ten dei calciatori in prestito più costosi è Philippe Coutinho, in prestito dal Barcellona al Bayern (96.5 milioni di euro). Il brasiliano precede Ceballos girato all'Arsenal dal Real Madrid (65,7 milioni di euro) e l'ex ragazzo prodigio norvegese, trasferitosi dal Real Madrid alla Real Sociedad in prestito (57,3 milioni di euro). Nella top ten spicca la presenza al 5° posto di Mauro Icardi che ha lasciato l'Inter per il Psg (50,8 milioni di euro), alle sue spalle Duvan Zapata (dalla Samp all'Atalanta, 47,3 milioni di euro in prestito) e l'altro nerazzurro Stefano Sensi (42,1 milioni di euro in prestito dal Sassuolo)

Gli italiani nella top 20

Nella top 20 ci sono anche altri "italiani". Ivan Perisic è stato girato dall'Inter al Bayern Monaco (29,3 milioni di euro), con il connazionale Rebic che invece si è accasato al Milan dall'Eintracht (28.3 milioni di euro). Al 18° posto Alban Lafont (Nantes), 25,6 milioni di euro in prestito dalla Fiorentina, con a chiudere la graduatoria due genoani, ovvero Cristian Romero, 25,6 milioni di euro in prestito dalla Juventus, e Ionut Radu, 25,1 milioni di euro in prestito dall’Inter

La top 20 dei giocatori in prestito più costosi

1) PHILIPPE COUTINHO (Bayern Monaco): 96,5 milioni di euro in prestito dal Barcellona; 2) DANIEL CEBALLOS (Arsenal): 65,7 milioni di euro in prestito dal Real Madrid; 3) MARTIN ODEGAARD (Real Sociedad): 57,3 milioni di euro in prestito dal Real Madrid; 4) HARRY WILSON (Bournemouth): 54 milioni di euro in prestito dal Liverpool; 5) MAURO ICARDI (PSG): 50,8 milioni di euro in prestito dall’Inter; 6) DUVAN ZAPATA (Atalanta): 47,3 milioni di euro in prestito dalla Sampdoria; 7) STEFANO SENSI (Inter): 42,1 milioni di euro in prestito dal Sassuolo; 8) ACHRAF HAKIMI (Borussia Dortmund): 39 milioni di euro in prestito dal Real Madrid; 9) DEAN HENDERSON (Sheffield United): 37,8 milioni di euro in prestito dal Manchester United; 10) WILLIAM SALIBA (Saint Etienne): 35,1 milioni di euro in prestito dall’Arsenal;

Le posizioni dall'11a alla 20a: 11) TIEMOUÉ BAKAYOKO (Monaco): 33,3 milioni di euro in prestito dal Chelsea; 12) ANDRÉ SILVA (Eintracht Francoforte): 30,2 milioni di euro in prestito dal Milan; 13) IVAN PERISIC (Bayern Monaco): 29,3 milioni di euro in prestito dall’Inter; 14) ANTE REBIC (Milan): 28,3 milioni di euro in prestito dall’Eintracht Francoforte; 15) ALPHONSE AREOLA (Real Madrid): 28,1 milioni di euro in prestito dal PSG; 16) PEDRO PORRO (Valladolid): 27,1 milioni di euro in prestito dal Manchester City; 17) ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA (Villarreal): 25,6 milioni di euro in prestito dal Fulham; 18) ALBAN LAFONT (Nantes): 25,6 milioni di euro in prestito dalla Fiorentina; 19) CRISTIAN ROMERO (Genoa): 25,6 milioni di euro in prestito dalla Juventus; 20) IONUT RADU (Genoa): 25,1 milioni di euro in prestito dall’Inter