A volte le reazioni in campo oltrepassano il lecito del regolamento e vengono sanzionate anche in modo esemplare. In Italia, ad esempio, nell'ultima giornata di campionato a Firenze è andata in onda la sceneggiata di un Frank Ribery oltremodo nervoso, prima discutendo animatamente in panchina con il proprio allenatore – reo di averlo sostituito – e poi spintonando il guardalinee a fine match. Per quest'ultimo atto, adesso rischia fino a 4 giornate di stop.

Ma in confronto a ciò che è accaduto nell'ultimo weekend nella 2.Bundesliga, il campionato cadetto tedesco, le immagini di Ribery che spinge un ufficiale di gara in mezzo al campo è poca cosa. Zieler, portiere dell'Hannover che milita nel secondo campionato di Germania è stato espulso contro il Karlsruher per aver tirato un pugno nelle parti basse a un avversario. Un gesto involontario, perché il portiere voleva colpire il pallone ma che è stato punito giustamente dall'arbitro.

Cos'è successo in campo

L'arbitro Guido Winkmann non ha avuto pietà del campione del mondo 2014 e così ha estratto il secondo cartellino giallo, per condotta violenta, e di conseguenza è arrivato il secondo cartellino e l'espulsione. Tutto è accaduto nel concitato finale della partita tra Hannover e Karlsruher, quando al 95′ Daniel Gordon, difensore del Karlsruher, segna il goal del definitivo 3-3 nel match contro i ‘Roten'. Il tutto soltanto due minuti dopo che Weydandt aveva segnato il 2-3.

Doppia ammonizione, danno e beffa

Il portiere dell'Hannover, Zieler – che è rientrato nella società che lo aveva lanciato nel firmamento internazionale – non ha preso benissimo la rete subita e mentre provava a sfogare la propria frustrazione tirando un pugno a un pallone, l'avversario è passato di lì e il pugno è arrivato nelle parti basse di Gordon, crollato a terra. Gesto antisportivo che – unito al giallo per perdita di tempo un quarto d'ora prima – è costato all'estremo tedesco il cartellino rosso.