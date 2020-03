In fila fuori al supermercato nell'attesa di entrare per fare la spesa. Tra la folla che s'è precipitata in maniera irresponsabile nei pressi dei centri commerciali dopo la conferenza stampa del Premier c'erano anche i calciatori del Napoli. Sì, proprio loro… Chi erano? Fernando Llorente, José Callejon (come mostrato in alcune foto postate su Twitter che hanno fatto il giro della Rete) e David Ospina (quest'ultimo accompagnato dalla moglie che ha filmato tutto in un video pubblicato in una story di Instagram) erano in coda alle 23 passate per fare scorta di viveri.

Restate a casa, raccomandazione "ignorata" anche dai calciatori

Erano lì per acquistare vettovaglie… pure loro coinvolti nel flusso di quanti hanno ipotizzato situazioni apocalittiche per il futuro contravvenendo all'unica, sensata regola da rispettare in questo momento: restare a casa. Anche loro trascinati dalla psicosi della "reclusione" forzata e di tutta l'Italia dichiarata "zona rossa" dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Anche loro a violare il "coprifuoco" e le raccomandazioni necessarie per riuscire ad arginare la diffusione del contagio da Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'evoluzione della situazione).

Stop a tutto lo sport, Serie A fermata per decreto

Una misura drastica ma necessaria, quella adottata dal Governo italiano, perché non c'è altro modo al momento per affrontare questo "nemico silenzioso" (il morbo è asintomatico: significa che puoi averlo contratto e trasmesso ad altri senza averne contezza). Nel novero delle prescrizioni spicca anche la decisione di fermare tutta l'attività agonistica nazionale: un provvedimento annunciato dal Coni e poi sancito per decreto dal Consiglio dei Ministri. Tutto fermo, dalla Serie A ai campionati minori comprese le altre discipline del panorama sportivo.