Dopo l'esclusione dalla sfida di Champions League di Dortmund, che aveva scatenato la sua reazione stizzita nel post gara, Mauro Icardi è destinato a sedersi in panchina anche nella partita che il Paris Saint-Germain è pronto a giocare contro il Digione per la ventisettesima giornata di Ligue 1. Il rapporto tra l'ex interista e Thomas Tuchel è infatti ai minimi termini, e il ‘ritorno' di Edinson Cavani ha contribuito ad aumentare il gelo tra l'argentino e il tecnico del Psg.

Alla vigilia della partita contro il Digione, Tuchel ha così dovuto rispondere alle domande sul motivo dell'esclusione dell'ex capitano dell'Inter: "Mi fate sempre la stessa domanda su Icardi. Prima mi chiedevate perché Cavani non giocava, adesso tocca a Icardi – ha sbottato il mister tedesco – Noi diamo fiducia a tutti, ho avuto l'impressione che fosse arrivato il momento di Cavani e scelgo Cavani".

Perché Tuchel ha scelto Cavani e non Icardi

Reduce da una stagione burrascosa, nella quale ha avuto problemi personali anche con Neymar, Mbappé, Thiago Silva e altri componenti della rosa parigina, Thomas Tuchel ha dunque consegnato la maglia da titolare a Cavani: "È un momento importante della stagione ed Edy ha dato tutto: ha segnato un gol e servito un assist, ha avuto tante occasioni – ha spiegato il tecnico – Con gli attaccanti funziona così. Questo vale per tutti, ma a maggior ragione per loro. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo".

Il ritorno in campo dal primo minuto per Mauro Icardi, potrebbe però arrivare tra qualche giorno. Mercoledì 4 marzo il Paris Saint-Germain farà infatti visita al Lione di Rudi Garcia per la semifinale di Coppa di Francia: una partita che non solo interesserà da vicino i tifosi della Juventus, ma che potrebbe dunque regalare all'argentino la possibilità di scendere nuovamente sul terreno di gioco e provare a riconquistare la fiducia di Thomas Tuchel.