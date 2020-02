Il Paris Saint-Germain è ancora al centro delle polemiche, e lo è nuovamente per colpa di una festa di compleanno. Dopo le critiche per il party organizzato da Neymar, la squadra di Tuchel è stata infatti travolta dalle accuse di tifosi e stampa a qualche ora dal raduno di molti giocatori in uno spazio privato: affittato per festeggiare il ventisettesimo compleanno di Mauro Icardi, in calendario mercoledì scorso, e quelli di Di Maria 32 e Cavani 33: entrambi nati il 14 febbraio.

Il ritrovo a base di sorrisi e divertimento, andato in scena due giorni dopo la sconfitta dei parigini contro il Borussia Dortmund in Champions League, ha ovviamente messo di cattivo umore Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco non ha infatti mandato giù l'ennesimo festino dei suoi ed era stato già molto critico dopo la festa di compleanno di Neymar, arrivando ad ammettere davanti ai giornalisti che "non diamo l’immagine di una società seria".

in foto: La festa dei giocatori del Psg – Twitter

La rabbia di Leonardo e della proprietà

Con l'ennesimo campionato ormai in tasca, ma con una qualificazione europea ancora tutta da conquistare, il Paris Saint-Germain è dunque atteso da altri giorni di roventi polemiche. I video pubblicati dai giocatori sui social network, compresi quelli postati da Wanda Nara (presente alla festa, anche per promuovere la sua nuova linea di cosmetici), hanno infatti messo in imbarazzo la dirigenza campione di Francia.

Canti, balli a torso nudo e birra fino a notte fonda, con protagonisti tra gli altri Neymar, Navas, Mbappé e Marquinhos, rischiano infatti di provocare la dura reazione di Leonardo e della proprietà qatariota a poche ore dal prossimo impegno del Psg: la partita di Ligue 1, in programma domenica prossima, al Parco dei Principi con il Bordeaux.