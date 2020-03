Dopo aver demolito il Lione con una tripletta e trascinato la squadra in finale di Coppa di Francia, Kylian Mbappé rischia di saltare il ritorno di Champions League contro il Borussia Dortmund: appuntamento decisivo per i parigini che devono rimontare il 2-1 dell'andata per conquistare i quarti di finale. Come riportato da ‘L'Equipe', l'attaccante di Tuchel sta ancora soffrendo per il forte mal di gola accusato già qualche giorno fa.

Il giocatore non ha infatti preso parte alla rifinitura odierna con la squadra, ed è a questo punto in dubbio per la partita delle prossime ore dal ‘Parco dei Principi'. Per il tecnico tedesco si tratta ovviamente di una brutta notizia: arrivata a poche ore dalla decisione ufficiale della prefettura francese di giocare il match con il Borussia Dortmund a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le condizioni di Neymar e Icardi

"Giocare a porte chiuse sarebbe un handicap ma ci sono cose più importanti del calcio", ha dichiarato Tuchel poche ore fa in una conferenza nella quale ha parlato anche delle condizioni di due altri giocatori importanti per la sua squadra. "Neymar? Per lui è importante ritrovare il ritmo – ha aggiunto il tecnico – Icardi? È un grande professionista, il fatto che abbia smarrito per un po’ di tempo la via del gol è dovuto a diverse ragioni, su tutte l’essere arrivato qui a fine mercato e senza preparazione. Bisogna essere pazienti con lui".

Contro i gialloneri di Lucien Favre, il Paris Saint-Germain dovrebbe dunque scendere in campo con Keylor Navas tra i pali, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat in difesa, Gueye, Marquinhos e Paredes nel mezzo e il tridente Di María, Cavani, Neymar in attacco. Per Mauro Icardi, ai ferri corti con l'allenatore del Paris Saint-Germain ci sarà ancora la panchina.