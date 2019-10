Nonostante in più di qualche situazione i destini di Marco Verratti e del Paris Saint-Germain sembravano essere lontani, pochi minuti fa è arrivato il consolidamento di loro legame. Il 26enne centrocampista abruzzese ha rinnovato il suo contratto col club francese fino al 2024 nonostante la scadenza dell'attuale contratto fosse nel 2021. Verratti era stato acquistato dal PSG nell'estate 2012 dal Pescara di Zdenek Zeman e non ha mai giocato una stagione in serie A, secondo il quotidiano francese L'Equipe guadagnerà 17 milioni all’anno. In questo modo il numero 6 dei parigini diventerà il calciatore italiano più pagato al mondo e guadagnerà più di Stephan El Shaarawy (16 milioni) e Graziano Pellè (15 milioni), che però sono emigrati in Cina. Si tratta di una bella iniezione di fiducia importante per il centrocampista della Nazionale Italiana, che si appresta a diventare il leader del Psg con tanto di fascia da capitano, considerato che Thiago Silva è in scadenza di contratto.

Marco Verratti festeggerà martedì prossimo il suo 27esimo compleanno e ha deciso di prolungare di tre anni il suo precedente contratto. Il centrocampista azzurro ha messo insieme 9 goal e 48 assist in 290 partite con la squadra transalpina ed è l'unico calciatore ad aver conquistato tutti i 22 trofei vinti dal Psg da quando il fondo qatariota Qsi ha acquisito il club: sei Ligue 1, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 7 Supercoppe francesi. Ha vinto tutti i trofei nazionali ma non si è mai affermato in Europa. Continua a non esserci il campionato nel futuro dell'azzurro, che ha sposato il Paris Saint-Germain nel 2012 e sta portando avanti un ciclo lunghissimo che potrebbe chiudersi dopo dodici anni.