Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund è la partita del mercoledì valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Calcio d'inizio previsto oggi mercoledì 11 marzo alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi. Il match si disputerà a porte chiuse, alla luce delle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus. La squadra di Tuchel, dovrà cercare di ribaltare il 2-1 incassato nella partita d'andata per sfatare il tabù degli ottavi. I Blues per qualificarsi dovranno vincere con almeno due gol di scarto. Supersfida tra Neymar e il giovane bomber giallonero Haaland, già protagonisti dei gol in terra tedesca. Il Psg non ha mai battuto in Europa il Borussia Dortmund, con due pareggi e una sconfitta all'attivo. La partita tra i campioni di Francia e i tedeschi sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming grazie all'app SkyGo

Dove vedere Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund in tv

Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. La partita delle 21 degli ottavi di finale di Champions League sarà visibile sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (203, 253 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre). Sull'emittente satellitare spazio ad un ampio pre-partita, con interventi da studio sia all'intervallo che dopo il fischio finale. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund

Sarà possibile seguire Psg-Borussia Dortmund non solo in diretta tv, ma anche in streaming, sfruttando dunque una buona connessione a internet. Si potranno usare sia dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook) per sfruttare la piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go (servizio riservato agli abbonati). Si può utilizzare anche Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti di vedere il tutto anche su Smart Tv