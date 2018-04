Il difensore (e capitano) del Real Madrid, Sergio Ramos verrà fermato per un turno aggiuntivo in Champions League. La decisione verrà presa nelle prossime ore da parte dell'Uefa. Anche se era squalificato, il centrale difensivo spagnolo era infatti presente a bordo campo, zona vietata per chi è incorso in una sanzione del giudice sportivo. In un primo tempo, sembrava che il Real Madrid non dovesse temere alcunché perché si parlava della presenza del giocatore solamente nel tunnel e negli spogliatoi a fine partita ma evidentemente non è così.

A bordo campo, zona vietata

Nonostante la squalifica, ieri sera il difensore del Real Madrid Sergio Ramos era in campo. Non letteralmente, perché non avrebbe mai potuto farlo ma è comunque sceso a bordocampo durante la partita di Champions contro la Juventus. A riferirlo è la stampa spagonla, ma anche lo stesso club ha confermato la presenza del giocatore. Sembrava solamente nel tunnel ma non è così.

Secondo Cope, testata giornalistica iberica, il delegato Uefa ha registrato tutto e lo ha messo a referto. Il fatto è che agli squalificati non è consentito presenziare in campo o nei pressi dello stesso, secondo il regolamento vigente. Pertanto il giocatore del Real Madrid salterà anche l’andata delle semifinali di Champions, il cui sorteggio è previsto per domani ora di pranzo.

Come Xabi Alonso nel 2014

Per il Real Madrid si tratta di una recidiva: un precedente in materia è già accaduto ed è relativo sempre al club di Florentino Perez, perché nel 2014 accadde a Xabi Alonso, altro giocatore madridista. In quell'occasione era stato squalificato anche lui, ma entrò comunque in campo dopo il gol di Bale durante i tempi supplementari nella finale contro l’Atletico Madrid, poi vinta dal Real. Un comportamento inammissibile e successivamente punito:Alonso infatti saltò la Supercoppa Europea successiva.