Il Milan ha perso la gara del campionato Primavera in casa contro il Chievo ma la partita sarà ricordata per le sfuriate al fischio finale da parte di Conti e di Paolo Maldini. Che sono costate la squalifica (di tre giornate) al difensore ‘prestato' dalla prima squadra in attesa del recupero definitivo e l'inibizione al dirigente rossonero.

Tutto, mentre è ancora al vaglio di chi dovrà stabilire la verità dei fatti, perché l'arbitro dell'incontro, il signor Colombo di Como per l'intera durata del match avrebbe insultato i giocatori rossoneri, schernendoli e infastidendoli. Accuse pesanti ma che apparirebbero circoscritte da testimonianze e ricostruzioni che circolano già sui vari social network.

Non c'è garanzia di quanto si legga online e nemmeno la certezza che sia la verità ma al momento la domanda resta sempre la stessa: cosa avrebbe fatto infuriare l'esterno del Milan e l'ex capitano oggi dirigente a fine gara tanto da prendersi squalifiche e inibizioni? Il Giudice Sportivo ha già emesso la propria sentenza ma la società da un punto di vista sportivo ha fatto subito ricorso.

Sul piano morale, la partita è ancora aperta. Persone presenti allo stadio riferiscono di un atteggiamento del direttore di gara alquanto discutibile. Sui social circolano ricostruzioni ufficiose e indiscrezioni secondo le quali il signor Colombo avrebbe offeso i giocatori del Milan per tutta la partita prendendosela in particolare proprio con il figlio di Paolo Maldini.

Per alcuni l'arbitro si sarebbe rivolto al giovane figlio d'arte con un provocatorio "ma davvero giochi così male?". Per altri sarebbe stato preso in giro con un "giochi anche peggio di tuo fratello". Fossero confermate queste ricostruzioni la situazione risulterebbe gravissima con il direttore di gara reo di un comportamento altamente antisportivo.

Ciò spiegherebbe in parte le reazioni scomposte di Conti e Maldini, i cui comportamenti non possono però essere giustificati totalmente. E porrebbe il signor Colombo in una posizione scomoda sulla quale dovrà eventualmente intervenire la stessa AIA e la Figc. Ma tutto ciò potrebbe essere chiarito unicamente dai diretti protagonisti della triste vicenda, possibilmente con dichiarazioni che evitassero ridondanze mediatiche.