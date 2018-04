Una squadra che sta onorando la Serie A, in cui si è trovata catapultata dopo la vittoria dei play-off della serie cadetta, e sta ricacciando tutte le insinuazioni che erano state fatte dopo le 14 sconfitte consecutive di inizio anno. Con un mercato importante, e un cambio di panchina auspicato già nello scorso autunno, il Benevento ha messo insieme i primi punti della sua storia nel suo massimo campionato italiano. Intanto, dopo aver messo a referto la sconfitta numero 26 della stagione la squadra sannita può festeggiare, almeno per il momento, un insolito record in questa Serie A: secondo quanto riportato da Il Sannino la squadra di Roberto De Zerbi è l'unica ad aver segnato alla Juventus in entrambe le partite giocate quest'anno. All'andata ci aveva pensato Amato Ciciretti a mettere i brividi all'Allianz Stadium con un bel calcio di punizione che è stato reso vano dalle reti di Higuain e Cuadrado nel finale mentre al ritorno, in una delle sfide più attese al Ciro Vigorito, è arrivata la doppietta di Cheick Diabaté. Se la situazione dovesse restare tale, sarebbe certamente un pregio per il Benevento, prima di tornare in Serie B.

Diabaté è un cecchino: segna ogni 39 minuti

Un goal ogni 39 minuti. Questo è Cheick Diabaté. La doppietta contro la Juve, grazie alla quale è riuscito a confermarsi al comando della classifica marcatori della compagine giallorossa con ben cinque reti all'attivo realizzati in cinque presenze, lo porta ad eguagliare il record realizzato da Diego Milito nel corso della sua prima avventura in Italia, quando vestiva la maglia del Genoa, con un gol giunto ogni trentanove minuti. Il gigante francese è riuscito a realizzare due reti ad una delle difese più forti e organizzate d'Europa e sono davvero pochi gli attaccanti che in questa stagione possono vantare, finora, di aver fatto una doppietta alla squadra bianconera: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ciro Immobile.