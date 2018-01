E come ogni stagione che si rispetti, anche quest'anno arriva l'album della Panini sulla nuova Serie A e B 2017/2018. Bisognerà trovare o scambiare 746 figurine da attaccare su 128 pagine. Un'impresa per i più, un divertimento unico per tutti. Alla presentazione odierna erano presenti il presidente dell'Aic e candidato alla presidenza della Figc, Damiano Tommasi, il commissario straordinario della Lega A, Carlo Tavecchio, il presidente di Lega B Mauro Balata e il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri.

Oggi è stata presentata la 57esima edizione della collezione ufficiale di figurine dei protagonisti di serie A e serie B nella sede della Lega Calcio a Milano. Un evento oramai abituale di inizio anno che ha visto nascere il nuovo album sulla cui copertina campeggia l'immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Una raccolta che è sempre più ricca di informazioni e curiosità, arrivando a fotografare in modo completo ed esaustivo la stagione in corso della Serie A Tim, malgrado il mercato ci metta spesso lo zampino.

Ogni club è rappresentato da 22 figurine di calciatori, protagonisti del torneo, con statistiche complete della carriera consultabili e confrontabili nelle ultime pagine dell'album. In questa edizione, la sezione dedicata ai club della Serie A Tim ha un contenuto aggiuntivo: i nomi dei giocatori rappresentati in figurina non sono infatti stampati come di consueto nel relativo spazio all'interno dell'album, ma vi è invece ritratta solo la loro "sagoma". Insomma, bisogna riconoscerli e trovare il posto giusto in una sorta di sfida lanciata ai collezionisti nel riconoscere il singolo giocatore prima di riuscire a incollarvi la relativa figurina.

Ogni club ha poi una doppia pagina ricca di statistiche ed informazioni, con una speciale "Bomber Story", figurine dedicate alla squadra schierata, allo stadio con la tifoseria, al Mister e ad una curiosità sulla squadra di stampo giornalistico. Ma c'è anche spazio per la collezione che verrà dedicata ai prossimi Mondiali, dove però non ci sarà l'Italia.

La Panini ha infatti voluto omaggiare ugualmente la kermesse iridata di giugno che si svolgerà in Russia. Antonio Allegra, direttore mercato italiano della Panini ha confermato che verrà prodotta la collezione sui Mondiali di Russia: "Quella dei Mondiali è una ferita aperta per noi italiani, ma dal 1970 facciamo la collezione per i Mondiali e uscirà anche in questo caso in oltre cento Paesi, tra i quali l'Italia, perché i Mondiali sono comunque un evento".