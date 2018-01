Per Roy Hodgson piove sul bagnato: Jason Puncheon ha concluso la propria stagione già a gennaio a causa della rottura del legamento al ginocchio. Che lo costringerà a trascorrere un lungo periodo di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico. Ma ciò che sorprende non è tanto il grave infortunio del giocatore che mette in difficoltà il Crystal Palace alle prese con una complicata salvezza in Premier League, ma la dinamica con cui Puncheon si è fatto male: intervenendo in modo scomposto sul giocatore del City, de Bruyne.

Il fallo di Puncheon su de Bruyne.

Il tutto è accaduto nelle fasi finali della partita tra il Manchester City e il Crystal Palace: nei minuti di recupero, il giocatore di Hodgson ha letteralmente falciato il belga che stava ripartendo in contropiede e il contrasto è stato così violento da costringere entrambi i giocatori ad uscire in barella. Ma alla fine, ad aver avuto la peggio è stato proprio Puncheon.

Le lamentele di Guardiola.

Nel dopo partita lo stesso Pep Guardiola si era scagliato contro il giocatore avversario, denunciando i contrasti troppo violenti in campo soprattutto nei confronti dei giocatori più tecnici e bravi come appunto De Bruyne. Una lamentela legittima ma che non ha coinvolto negativamente il fantasista del City uscito con qualche ammaccatura ma senza conseguenze. Non come il giocatore di Hodgson che oggi maledice quell'intervento scomposto.

Fine stagione per Puncheon.

Il 31enne del Crystal Palace resterà fuori per tutto il resto della stagione e questa è una notizia particolarmente negativa per l'ex ct della Nazionale inglese, che proprio nella partita col Manchester City ha perso anche il suo capitano Dann per il medesimo infortunio. Due tegole difficili da togliere sul capo di una squadra che fatica da inizio anno a fare punti e che ha già visto l'avvicendamento in panchina tra de Boer e Hodgson.

Tutto ok per de Bruyne.

Per Guardiola, invece, tutto ok: malgrado le lamentele del tecnico, de Bruyne è di nuovo sceso in campo regolarmente e ha giocato dal primo minuto nel 3-1 contro il Watford che ha permesso alla sua squadra tornare alla vittoria in Premier League.