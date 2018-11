Genio, sregolatezza e un talento che nessun giudice potrà mai fermare. Samir Nasri è infatti pronto a tornare in campo, anche se dovrà attendere la fine dell'anno a causa della squalifica recapitatagli dall'Uefa: diciotto mesi, scattati retroattivamente dal luglio del 2017. Il tutto per un’auto trasfusione a scopo terapeutico, non consentita dall’agenzia mondiale antidoping, effettuata in una clinica di Los Angeles ai tempi della sua militanza nel Siviglia.

A poche settimane dal suo probabile rientro in campo, e dopo aver rescisso il contratto con i turchi dell'Antalyaspor, l'ex "enfant prodige" della scuola calcio del Marsiglia e protagonista con le maglie di Arsenal, Manchester City, potrebbe infatti firmare nelle prossime ore un nuovo contatto con il West Ham. Con il club di Londra, il francese avrebbe infatti già svolto le visite mediche e trovato un accordo per i prossimi sei mesi a 1,5 milioni di euro complessivi, con l'opzione per una possibile estensione.

Pellegrini lo sta aspettando

Secondo le ultime notizie rilanciate dai tabloid, la dirigenza degli "Hammers" si sarebbe però presa del tempo aggiuntivo per valutare bene la situazione. Il nodo principale sarebbe la forma fisica del trentunenne centrocampista: fermo da diversi mesi e difficilmente disponibile per i primi giorni di febbraio. Atteso a braccia aperte dal tecnico Pellegrini, che lo aveva già allenato al Manchester City, Nasri conoscerà la decisione del West Ham nelle prossime ore.

Se arriveranno risposte positive, i tifosi del West Ham potranno dunque applaudire anche l'ex nazionale francese: giudicato da Pellegrini un buon rinforzo per gli Hammers, viste tra l'altro le diverse defezioni nel reparto di centrocampo della squadra. Il suo sarebbe il secondo acquisto d'alto livello per i londinesi, dopo l’arrivo di Felipe Anderson dalla Lazio per 40 milioni di euro.