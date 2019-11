Il Liverpool non molla mai. La squadra di Jurgen Klopp continua la sua corsa in vetta alla Premier League grazie alla vittoria in rimonta in casa dell'Aston Villa per 2 a 1 ma le difficoltà per i campioni d'Europa non sono mancate. I Villains si erano passati in vantaggio con Mahmoud Trezeguet al 21′ e i ragazzi di Dean Smith erano riusciti a respingere gli attacchi dei Reds fino all'87', quando Andrew Robertson ha dato il via alla rimonta arrivata in pieno recupero con Sadio Mané. Il Liverpool resta primo nella classifica della Premier League, con 31 punti all'attivo, e Alle sue spalle, indietro di 6 lunghezze, il Manchester City non molla. I Citizens di Pep Guardiola hanno ribaltato la gara con il Southampton dopo lo svantaggio firmato da Ward-Prowse ma Aguero e Walker hanno permesso alla squadra campione in carica di tenere il ritmo del Liverpool.

United ko, Arsenal fermato dai Wolves

Nel match che ha aperto questo undicesimo turno il Manchester United ha perso in casa del Bournemouth per 1-0 in virtù della rete di Joshua King. Dopo la vittoria in casa del Chelsea in Carabao Cup, altra battuta d'arresto per i Red Devils. L'Arsenal ha pareggiato per 1-1 all'Emirates contro il Wolverhampton di Patrick Cutrone: per i Gunners goal di Aubameyang ma Jimenez ha riportato in equilibrio la gara. L'attaccante italiano, ex Milan, è rimasto in panchina per tutti i 90′.

Premier League, risultati e classifica

RISULTATI: Bournemouth-Manchester Utd 1-0, Arsenal-Wolves 1-1, Aston Villa-Liverpool 1-2, Brighton-Norwich 2-0, Manchester City-Southampton 2-1, Sheffield Utd-Burnley 3-0, West Ham-Newcastle 2-3, Watford-Chelsea (sabato 2 novembre 2019 ore 18:30), Crystal Palace-Leicester (domenica 3 novembre 2019 ore 15:00), Everton-Tottenham (domenica 3 novembre 2019 ore 17,30).

CLASSIFICA: Liverpool 31; Manchester City 25; Leicester, Chelsea 20; Arsenal 17; Bournemouth, Sheffield Utd 16; Brighton, Crystal Palace 15; Manchester Utd, West Ham, Wolverhampton 13; Burnley, Newcastle, Tottenham 12; Aston Villa 11; Everton 10; Southampton 8; Norwich 7; Watford 5.