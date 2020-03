Il Coronavirus sta iniziando a coinvolgere tutta l'Europa, e non riguarda più solo l'Italia – che sta vivendo giornate molto complicate. In Inghilterra questo problema tocca anche il calcio e la Premier League sta cercando di prendere alcune contromisure. Nelle partite della 29esima giornata i giocatori prima della partita non si sono stretti la mano, rompendo con il classico cerimoniale. Il campionato inglese non dovrebbe fermarsi anche nella peggiore delle ipotesi, le partite si potrebbero giocare a porte chiuse. Ma in programma c'è anche un'altra norma che potrebbe danneggiare Roy Hodgson, il tecnico del Crystal Palace.

Gli over 70 bannati dagli stadi della Premier League

Il ‘Daily Mirror' ha anticipato una delle norme per evitare il contagio del Coronavirus in Inghilterra e che riguarda anche la Premier League, che lunedì potrebbe diventare ufficiale. Il governo di Boris Johnson in un decreto stabilirà che tutte le persone over 70 non potranno entrare allo stadio. E tra gli over 70 c'è anche Roy Hodgson, ex tecnico dell'Inter e della nazionale inglese che da un paio di stagioni guida il Crystal Palace. Hodgson di anni ne ha 72. Fuori tutti indistintamente, anche dirigenti e presidenti.

Le parole di Roy Hodgson

Fresco di rinnovo Hodgson oggi ha festeggiato il successivo nel derby con il Watford. Il Crystal Palace è salito a quota 39 punti, è, di fatto, salvo, ma ora è anche in lotta per un posto nelle coppe europee – il quinto posto dista solo quattro lunghezze. Dopo la partita con il Watford Hodgson ha risposto a una domanda riguardo il suo possibile ‘ban' dagli stadi della Premier League, che lascerebbe il Crystal Palace senza allenatore: