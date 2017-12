In Inghilterra, così come in altri paesi, il calcio non si ferma quasi mai. Neanche di fronte a notizie drammatiche e sconvolgenti. Per tutti i tifosi del West Bromwich, la morte di Richard Eades è proprio una di queste. Quarant'anni, padre di due figli e da più di dieci anni protagonista di una delle due mascotte ufficiali del club, Eades è morto per cause ancora da accertare prima del turno di Premier League contro l'Everton, che si è giocato nel giorno di Santo Stefano.

Conosciuto da tutti per aver guidato il Boing FC (club di sostenitori del West Brom), e per esser stato colui che ha dato vita al pupazzo "Albi", il tordo raffigurato nello stemma del WBA, l'uomo è morto proprio allo stadio Hawthorns prima del fischio d'inizio del match contro i "Toffees", come ha confermato anche il tabloid "Birmingham Mail".

La tristezza dei tifosi.

La notizia ha ovviamente sconvolto società, tifosi e Dave Challoner: compagno di avventure con il quale ha formato il duo di Baggie Bird e Albi: le due mascotte che hanno intrattenuto e supportato i Baggies e i loro fan per più di 15 anni. Come ha riportato il "Birmingham Mail", Richard Eades era un tifoso accanito del WBA, che andava alle partite sia in casa che fuori. Quando non andava a fare il tifo per la sua squadra, Eades era anche un arbitro qualificato e allenatore di calcio.

Proprio Challoner ha dato il via ad una serie interminabile di messaggi social tutti dedicati a lui: "Scusate ragazzi, ma purtroppo è tutto vero – ha postato su Twitter – Grazie per tutti i messaggi, questa sera non sarà facile dormire". L'ex difensore del WBA, Paul Robinson, ha twittato: "È così triste sentire la notizia che Richard Eades è morto. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla sua famiglia in questo momento difficile".