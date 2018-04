La Premier League, per il prossimo weekend, ci regala un match di grandissimo prestigio come Manchester United-Arsenal: se i Red Devils vogliono mettere al sicuro la Champions League e tenere lontano il Liverpool dalla seconda posizione mentre per i Gunners c'è l'Europa da raggiungere e da cui ripartire il prossimo anno, nonostante una possibile vittoria in Europa League spalancherebbe ben altre porte per il club londinese. Sarà l'ultima sfida che andrà in scena tra José Mourinho e Arsene Wenger in Premier League: si tratta dell'ennesima sfida tra i due maggiori nemici del campionato inglese con il francese e il portoghese in Inghilterra che hanno regalato grandissimi momenti sia ai tempi dei derby di Londra che negli ultimi anni. Domenica 29 aprile all'Old Trafford di Manchester si gioca alle ore 17:30 si chiuderà, almeno alle latitudini britanniche, una lunghissima rivalità che ha dato vita a battaglie calcistiche di altissimo livello oltre la Manica.

Mourinho: Gli mostreremo il nostro rispetto

Lo scorso weekend lo Special One ha voluto spendere belle parole per il collega, nonostante i vari litigi precedenti, che venerdì ha annunciato il suo addio all’Arsenal dopo quasi 22 anni:

Auguro sempre il mio ai miei avversari e spero che non si ritiri dal calcio. Se è felice, sono felice, se è triste, sono triste. Sono sicuro che il nostro club saprà tributare il dovuto rispetto a mister Wenger quando giocheremo contro il 29 aprile (all’Old Trafford).

Dove vedere la partita

Mancheste United-Arsenal sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport 3 e Sky Sport Vetrina Dtt: il match è visibile anche in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Jones, Young; Matic, Pogba, Herrera; Lingard, Lukaku, Sanchez. Allenatore: José Mourinho.

ARSENAL (4-3-3): Ospina, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Arsene Wenger.