Doveva giocarsi alle 17,3o di domenica pomeriggio ma alla fine si è alzata bandiera bianca davanti all'imperversare del maltempo che sta flagellando l'Europa e l'Inghilterra. Manchester City-West Ham stata annullata con decisione presa dalla Federcalcio inglese in accordo con le due società. Impossibile giocare, campo impraticabile e perché mancavano le basilari misure di sicurezza.

Il rinvio del match

A causa dei ripetuti e forti allarmi meteorologici con venti che dovrebbero soffiare a 50-60 miglia orarie in tutto il paese e fino a 80 miglia orarie nelle zone costiere, la federcalcio inglese ha deciso di prendere il provvedimento. Il Manchester City, attualmente secondo in Premier League, ha confermato via social la decisione della FA twittando: "A causa delle condizioni meteorologiche estreme e crescenti e nell'interesse della sicurezza dei tifosi e dello staff, la partita @premierleague di oggi contro il West Ham è stata rinviata".

L'uragano Ciara, allerta meteo

Il Met Office inglese aveva infatti dichiarato molti stati di allerta in queste ultime ore su diverse regioni del Regno Unito, soprattutto Irlanda, Galles e Scozia, dove le raffiche di vento distruttive potrebbero raggiungere anche i 150 km orari. Questa sera Ciara raggiungerà anche la Francia, con raffiche fino a 120 km orari.

La classifica di Premier League

Non è stato ancora comunicata quando l’incontro verrà recuperato ma di certo oggi pomeriggio a Manchester non si giocherà. Non ci dovrebbero invece essere problemi per il match delle 15 (16.00 italiane) in programma sempre per la Permier League tra Sheffield e Bouremouth valido sempre per la 26a giornata del campionato inglese. La classifica vede il Manchester seconda forza in classifica, davanti a Leicester e Chelsea ma a anni luce dal Liverpool capolista (primo a +22 punti)