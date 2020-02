Jurgen Klopp continua a collezionare record con il Liverpool e ora li ottiene anche a livello personale. L’allenatore tedesco ha vinto per la quinta volta in questa stagione il premio di manager del mese, quinta su sei. Nessuno nemmeno Ferguson e Guardiola erano riusciti a conquistare questo riconoscimento così tante volte in una singola stagione. Gioia anche per il ‘Kun’ Aguero che diventa il recordman tra i calciatori staccando Gerrard e Kane.

Jurgen Klopp miglior allenatore del mese della Premier per la 5a volta, è record

Nel mese di ottobre il Liverpool ha ottenuto l’unico pareggio della stagione, quello è stato l’unico mese senza percorso netto e senza vittoria del premio di miglior manager del mese della Premier per Jurgen Klopp che ha ottenuto il riconoscimento per la quinta volta in stagione, evento mai accaduto dal 1993, cioè da quando viene assegnato il premio. Spazzati via Hasenhuttl, Pearson e Guardiola, gli altri candidati. Per l’allenatore dei Reds, che potrebbe vincere matematicamente il titolo già a marzo, è l’otto premio di manager del mese, aggancia così al quarto posto all time Redknapp e O’Neill. Meglio di lui solo Moyes (10), Wenger (15) e Sir Alex Ferguson (27).

Il record del ‘Kun’ Aguero, il calciatore con più premi in Premier League

Il mese di gennaio è stato da record in modo assoluto. Perché il ‘Player of the Month’ del campionato è stato Sergio Aguero. Per il ‘Kun’ questo è il settimo riconoscimento personale. Aguero, che è diventato recentemente anche il miglior marcatore straniero della Premier League, ha ottenuto il premio per la settima volta e così ha distanziato Steven Gerrard, che non avrà mai più la chance di riprenderlo, e Harry Kane. Aguero si era già preso il premio nell’ottobre 2013, nel novembre 2014, gennaio 2016, aprile 2016, gennaio 2018, febbraio 2019. Sei gol in quattro partite gli sono valsi un premio storico.