Il classico epic fail che ha subito fatto il giro del mondo via social network. Perché sbagliare il nome di un giocatore è un errore imperdonabile che non ammette giustificazioni. Soprattutto se poi l'errore viene commesso nella patria del calcio, l'Inghilterra, dove qualsiasi aspetto legato ai club – sia piccoli che più famosi – non viene mai lasciato al caso. Figuriamoci a ciò che viene scritto sulle spalle dei giocatori tra cognomi, soprannomi, sponsor e marchi tecnici. Così, quando in campo con la maglia del West Ham è sceso anche l'ex interista Arnautovic, tutti si sono accorti dell'epic fail.

Da Arnautovic ad Arnoutovic il passo è breve. Basta sbagliare una vocale e la frittata è fatta. Come nel caso del magazziniere che nel preparare le divise ai giocatori scelti per andare in panchina o per andare in campo, non si è accorto dell'errore di battitura sulle spalle dell'attaccante del West Ham. Un errore imperdonabile ma che ha anche un altro colpevole, lo stesso giocatore che non si è accorto di indossare la divisa errata.

Sopra al numero 7, per Arnautovic, dunque, l'errore da matita rossa che ha fatto sorridere tutto lo stadio e i tifosi davanti alla televisione che si saranno domandati chi fosse quel giocatore dal nome noto ma non troppo. Eppure, l'ex Inter non sembra aver subito il ‘peso' dell'epic fail portato sulle spalle: nel pareggio a suon di gol contro il Bournemouth ha infatti segnato due delle tre reti del 3-3 conclusivo. A riprova che al di là dei nomi sulle spalle contano per fortuna ancora la classe, l'estro e piedi buoni.

Chissà come avrà vissuto invece la partita il povero magazziniere che ha il compito di controllare le divise e che tutto sia a posto. L'errore oramai è entrato nella storia del calcio inglese e non solo facendo divertire i tifosi di mezzo mondo con l'ironia puntualmente espressa via social.