Dopo la prima vittoria stagionale del Watford sul campo del Norwich nel delicatissimo scontro salvezza che ha aperto la dodicesima giornata della Premier League 2019/2020, si è preso la scena il fantastico Chelsea di Frank Lampard. Nella prima gara del sabato, i Blues hanno regolato la pratica Crystal Palace grazie alle reti di Abraham e Pulisic. Grazie a questa vittoria il club londinese si è preso il secondo posto in attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City. I gol arrivano nella seconda parte di gara: al 52’ l'attaccante britannico ha insaccato la sua rete numero 10 in campionato alle spalle di Guaita un assist di Willian e al 79′ è arrivato il raddoppio grazie ad un colpo di testa in tuffo del trequartista statunitense.

Nelle altre gare di giornata il Tottenham non va oltre il pareggio in casa contro lo Sheffield United: gli Spurs si portano in vantaggio con Son ma la squadra di Wilder ha trovato il meritato pari con Baldock. Continua il periodo nero della squadra di Pochettino. Cade malamente il West Ham di Pellegrini in casa del Burnley: a Turf Moor finisce 3 a 0 per i Clarets. Vince in rimonta il Newcastle di Steve Bruce contro il Bournemouth e si allontana dalla zona calda: Yedlin e Clark ribaltano il goal iniziale di Wilson per i Cherries. Tre punti importanti per l'Everton in casa del Southampton, alla sesta sconfitta negli ultimi sette match di Premier: Richarlison a 15′ dalla fine regala un'importante vittoria a Marco Silva. Rischia il posto il tecnico austriaco dei Saints Ralph Hasenhuttl.

Premier League, risultati e classifica della 12 giornata

RISULTATI: Norwich-Watford 0-2; Chelsea-Crystal Palace 2-0, Burnley-West Ham 3-0, Newcastle-Bournemouth 2-1, Southampton-Everton 1-2, Tottenham-Sheffield Utd 1-1; Leicester-Arsenal (sabato 9 novembre ore 18:30); Manchester Utd-Brighton, Wolves-Aston Villa (domenica 10 novembre ore 15:00); Liverpool-Manchester City (domenica 10 novembre ore 17:30).

CLASSIFICA: Liverpool 31; Chelsea 26; Manchester City 25; Leicester 23: Arsenal, Sheffield United17; Bournemouth 16; Brighton, Crystal Palace, Newcastle, Burnley 15; Tottenham, Everton 14; Manchester United, Wolves, West Ham 13; Aston Villa 11; Southampton, Watford 8; Norwich 7.