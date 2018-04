Quante volte a fine partita abbiamo assistito a giocatori che rendono felici i propri tifosi regalando loro la propria maglia, quello a cui invece non siamo abituati è il contrario, ovvero un tifoso che dona la casacca ad un calciatore. Eppure un curioso episodio simile è andato in scena in Uruguay, nel massimo campionato nella sfida tra il Club Atletico Progreso e il blasonato Peñarol.

Il curioso caso della maglia del portiere del Peñarol

In una giornata contraddistinta dalle condizioni climatiche tutt'altro che buone, al momento dell'ingresso delle squadre in campo gli arbitri hanno notato che la casacca del portiere della formazione ospite era troppo simile alla loro. Ecco allora che curiosamente per il Peñarol è iniziata la ricerca di una nuova casacca per il proprio estremo difensore che si è conclusa in un modo davvero particolare.

Il tifoso presta la sua maglia al portiere

Gli addetti ai lavori della squadra di Montevideo hanno individuato sugli spalti un tifoso con una maglia arancione e con sulla schiena il numero 1 del proprio portiere Dawson. Ecco allora che il giovane sostenitore incredulo ma frastornato per l'accaduto ha scelto la propria casacca al suo idolo, indossando una giacca impermeabile della squadra del cuore donatagli per l'occasione. Dopo qualche minuto però cambio di programma con la terna arbitrale che ha deciso di scegliere la seconda maglia, con Dawson che ha potuto dunque indossare la sua casacca originale. Quella regalata dal tifoso è tornata nella sua disponibilità, con il regalo del giubbotto per una giornata che non dimenticherà mai anche grazie alla vittoria della sua squadra del cuore.