Nel sabato di Pasqua la Serie A riapre i battenti dopo la pausa per gli impegni amichevoli della Nazionale. Ad aprire il 30° turno in calendario sarà Bologna-Roma, in campo alle 12.30, ma è soprattutto sul duello a distanza tra Juventus e Napoli che si articolerà la giornata: azzurri in campo alle 18 contro il Sassuolo, fischio d'inizio per i bianconeri alle 20.45 contro il Milan. Chi vincerà lo scudetto? Sfida lunga, estenuante che si sublimerà con ogni probabilità il 22 aprile nel confronto diretto in programma all'Allianz Stadium. Per adesso, al di là della guerra (sportiva) delle parole, dei tecnici che si punzecchiano a distanza, sul tavolo c'è la realtà delle cifre che incoronano la straordinaria stagione di entrambe le squadre.

Non è solo questione di classifica generale, che al momento vede la ‘vecchia signora' a +2 sui partenopei, ma anche di dati che riguardano alcuni dei protagonisti. Tra questi, i portieri: quello del Napoli, Pepe Reina, in base a una statistica evidenziata dalla Lega di Serie A è l'estremo difensore che ha concluso più partite con la porta inviolata, quelle che in gergo vengono definite ‘clean sheet': 15 in 28 presenze. Sul podio ci sono il collega della Roma, Alisson Becker (secondo), e quello dell’Inter, Samir Handanovic (terzo)

Chi finirà il campionato in testa alla classifica dei clean sheet? Pure questo fa parte della sfida a distanza tra Napoli e Juventus considerato che – a fronte di una delle difese più forti del torneo (15 gol incassati dalla squadra di Allegri) – il numero uno dei campani precede in classifica sia Buffon (5°) sia Szczesny (4°)

Ultimo torneo sotto il Vesuvio. A fine stagione Pepe Reina lascerà il Napoli per trasferirsi al Milan: la notizia ha trovato conferma nelle settimane scorse, quando il calciatore è andato a svolgere le visite mediche coi rossoneri. Inevitabile che accadesse vista l'impossibilità di raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno.

in foto: Porta inviolata, la percentuale dei portieri indicata per numero di presenza (fonte Transfermarkt)

La top 10 dei ‘clean sheet' in Europa

Com'è la situazione in Europa, chi è il re dei ‘clean sheet'? In cima alla graduatoria delle gare concluse con a porta inviolata ci sono il portiere del Barcellona e della Germania, Marc-André ter Stegen (29 presenze, 18 volte senza aver subito gol, 13 quelli subiti). Al secondo posto un altro estremo difensore che milita nella Liga, si tratta di Jan Oblak dell'Atletico Madrid (29 presenze, 18 volte senza aver subito gol, 14 quelli subiti). A chiudere il podio proprio Pepe Reina (28 presenze, 15 volte senza aver subito gol, 19 quelli subiti).

1. Marc-André ter Stegen (25 anni, Barcellona) 58%

2. Jan Oblak (25 anni, Atletico Madrid) 57%

3. Pepe Reina (35 anni, Napoli) 53.6%

4. Alisson Becker (25 anni, Roma) 52%

5. David De Gea (27 anni, Manchester United) 52%

6. Alphonse Areola (25 anni, Psg) 52%

7. Ederson (24 anni, Manchester City) 50%

8. Gianluigi Donnarumma (19 anni, Milan) 46%

9. Thibaut Courtois (25 anni, Chelsea) 41%

10. Steve Mandanda (33 anni, Marsiglia) 40%