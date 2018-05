Doveva essere una partita decisiva per ottenere la salvezza con anticipo tale da non dover penare nelle ultime giornate e il Sassuolo ha mantenuto la promessa ai propri tifosi. Al Mapei Stadium è arrivato il successo che significa Serie A anche per la prossima stagione. Un risultato minimo garantito da parte del patron Squinzi che sperava anche in un anno maggiormente ricco di soddisfazioni.

I punti in classifica sono 40, quota salvezza matematica mentre alle spalle si sta scatenando la tempesta per capire chi occuperà l'ultimo posto disponibile per rimanere in A e non scendere in cadetteria insieme ai già condannati Benevento e Verona. Per la Sampdoria, al contrario, una sconfitta che le relega definitivamente nella metà classifica, troppo lontano da Fiorentina, Atalanta e Milan per sperare in un ritorno in Europa.

Partita in mano al Sassuolo. Una gara decisa da un gol di Politano che ha risolto il match nella ripresa, quando il Sassuolo ha spinto sull'acceleratore e ha trovato il break decisivo. Per Iachini una partita in pieno controllo dove sono stati i neroverdi a farsi più pericolosi nei 90 minuti complessivi. Nei primi 45, due occasioni limpide da gol prima con Berardi che si inventa un dribbling in area per essere fermato poi da Viviano, e dopo con Adjapong che esalta ancora una volta il numero uno blucerchiato.

Il gol salvezza di Politano. Nella ripresa si scatena Politano, che prima sfiora la rete del vantaggio: al 65′ minuto esalta ancora una volta le abilità aeree di Viviano che sventa il pericolo. ma il portiere nulla può tre minuti più tardi quando l'attaccante neroverde riesce a segnare. La reazione della Sampdoria manca quasi del tutto, il finale di partita è una gestione più che dignitosa dei padroni di casa che davanti al loro pubblico alla fine possono festeggiare il doppio risultato raggiunto: vittoria e salvezza.