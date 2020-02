La querelle Abidal-Messi rischia di scatenare un terremoto al Barcellona. Il botta e risposta tra il direttore sportivo del Barcellona e la stella argentina continua a far discutere e potrebbe spingere il patron Bartomeu a decisioni pesantissime. Il numero uno dei catalani infatti ha annullato tutti gli impegni per una riunione d'urgenza con l'ex terzino. Quest'ultimo, secondo RAC 1, rischia addirittura di perdere il posto.

Messi-Abidal, cosa è successo e cosa si sono detti. I motivi della polemica al Barcellona

Inizio di settimana tra le polemiche in casa Barcellona. Non è bastata la vittoria contro il Levante, per restituire serenità ad un ambiente ancora “scottato” dall’esonero di Valverde. Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Eric Abidal che in un’intervista a Sport ha puntato il dito contro alcuni giocatori: "Valverde? Molti giocatori non erano contenti e non lavoravano granché. Ci sono cose che come ex giocatore sono in grado di annusare. Ho detto al club ciò che pensavo e che bisognava fare qualcosa".

La replica di Messi ad Abidal su Instagram. Parole sgradite a Messi che sul suo profilo social ha risposto per le rime: "Sinceramente non mi piace fare queste cose ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori si prendono le responsabilità in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere".

Il presidente del Barcellona Bartomeu convoca Abidal d'urgenza. Il direttore sportivo rischia licenziamento

La discussione ha fatto inevitabilmente il giro del mondo, facendo arrabbiare il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. Secondo le indiscrezioni riportate da RAC 1, il patron che si trovava a Bruxelles in rappresentanza del club ha deciso di annullare tutti gli impegni per fare ritorno a Barcellona, e affrontare il momento di crisi. A tal proposito il numero uno del club catalano ha convocato d'urgenza Eric Abidal nella sede, per un vertice in programma questo pomeriggio. Bartomeu è rimasto molto sorpreso dalle dichiarazioni pubbliche del suo dirigente, e potrebbe anche optare per una soluzione clamorosa, ovvero il licenziamento. Occhi puntati dunque sull'incontro odierno che promette scintille.