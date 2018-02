L'indiscrezione è clamorosa e arriva dalla Francia, con il quotidiano francese L'Equipe che rilancia la notizia bomba: Paul Pogba può tornare alla Juventus. Nessuna spesa folle da parte dei bianconeri che invece potrebbero beneficiare di una clausola particolare che permetterebbe ai bianconeri di riacquistare il centrocampista transalpino pagando 60 milioni di euro. Un prezzo praticamente di saldo rispetto alla somma sborsata due anni fa dal Manchester United per strapparlo ai bianconeri: 100 milioni di euro, un investimento pazzesco al quale si sono aggiunti i soldi versati dalla società per sostenere l'ingaggio da 15 milioni di sterline (17 milioni in euro) corrisposto al calciatore.

Luna di miele finita. La pazienza dello special one s'è esaurita: dopo un anno di adattamento tra alti e bassi, scanditi anche da un infortunio muscolare, la stagione attuale ha riservato finora poche soddisfazioni al centrocampista e allo stesso club che s'attendeva dall'ex Juventus quel salto di qualità necessario per duellare in Premier per la conquista del titolo e in Champions da protagonista più che da comprimario. Così non è stato e il segnale del manager portoghese è palese: lasciato inizialmente in panchina contro il Siviglia, Pogba ha capito di essere scivolato dietro le quinte e non essere più nelle ‘grazie' del tecnico.

Pogba può tornare alla Juventus? A giudicare dalle informazioni raccolte dal quotidiano parigino sembra proprio di sì. Una voce e nulla più per il momento, anche perché la stessa Juventus non s'è pronunciata al riguardo. #pogback è l'hashtag che i tifosi bianconeri hanno fatto decollare nelle tendenze per il grande entusiasmo mostrato alla notizia del possibile ritorno del centrocampista. Qual è l'ostacolo principale? Lo stipendio del calciatore che è del tutto fuori dai parametri della società bianconera considerato che i più pagati (Higuain e Dybala) guadagnano meno della metà (7.5 milioni) di Pogba.

Un piccolo passo indietro. Secondo la notizia pubblicata da L’Equipe Pogba sarebbe anche disposto a tagliarsi l'ingaggio per favorire la transazione ma non a scendere al di sotto della somma di 10 milioni. Una cifra comunque impossibile per la Juventus.