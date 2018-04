Duecento milioni di euro circa. E' questa la somma che il Manchester United dovrebbe incassare nella prossima sessione estiva delle trattative grazie alle cessioni di quattro, cinque calciatori che José Mourinho ha già messo in calce alla lista degli indesiderati. Nessuna possibilità che il manager portoghese ci ripensi, ha già fatto sapere alla proprietà – come raccontato dai tabloid inglesi – che i nomi indicati fanno riferimento a giocatori che non ritiene funzionali al progetto tecnico che ha in mente.

Da top a flop player costoso. Secondo il Daily Mail è Paul Pogba il pezzo pregiato (e al tempo la grande delusione dei Red Devils) pronto a finire sul mercato per una somma di 89 milioni di sterline (circa 100 milioni di euro, quasi 20 in meno rispetto a quanto sborsato per acquistarlo dalla Juventus due anni fa) dopo essere arrivato a Old Trafford come il colpo dal novanta in grado di potenziare la linea mediana.

Invece, il rendimento del francese è stato al di sotto della attese e soprattutto dell'ingaggio da 16 milioni di euro a stagione percepito. Il segnale che il bonus di fiducia è esaurito è dato da un dettaglio importante: l'ex juventino è partito dalla panchina oppure è stato avvicendato in 7 delle ultime 11 partite nelle quali è stato chiamato in causa.

In cinque nella lista dei partenti oltre al francese. Pogba non è l'unica ‘vittima' della rivoluzione di Mourinho che ha di fatto messo alla porta Anthony Martial (seguito da Bayern Monaco e Juventus), Daley Blind, Luke Shaw, Marouane Fellaini e Matteo Darmian, con l'ex granata che sembra destinato a tornare in Italia (l'accordo coi bianconeri sembra cosa fatta).

Tutto a causa della stagione (quasi) fallimentare scandita anzitutto dall'eliminazione agli ottavi di Champions League con il Siviglia poi dal distacco abissale col Manchester City campione d'Inghilterra (16 punti). A Mourinho resta la FA Cup che sabato prossimo vedrà il confronto con il Tottenham.