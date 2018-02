Deve affrontare la Juventus in Champions League ma pensa al Napoli. E' Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham che ha aperto le porte del bel calcio ai partenopei considerati i giocatori migliori del Vecchio Continente. Una considerazione non da poco che arriva da un allenatore tra i più quotati in Europa e che in Premier League, da par suo, ha in mano una squadra che di bel gioco se ne intende ed è riconosciuto da tutti.

Tra Juve e Napoli, Pochettino scegli gli azzurri.

In campo alla pari con la Juve.

A riprova di ciò, il girone della fase iniziale vinto senza macchia né timore, confermandosi una solida realtà europea. E anche il match d'andata all'Allianz Stadium be è stata l'ultima dimostrazione. Sotto di due gol ha saputo domare l'impeto Juventus, soffrendo e rischiando ma mostrando sempre un'idea di gioco che alla fine ha pagato.

Ma il Napoli è formato scudetto.

Il tecnico del Tottenham, prossimo avversario della Juventus nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, ha elogiato la formazione campana ai microfoni di Radio Crc, subito dopo il 5-0 rifilato dalla banda di Sarri al Cagliari in trasferta. Una prova di forza e di seterminazione che ha spinto gli azzurri a +4 da una Juve fermata dalla neve.

Il Napoli può vincere lo Scudetto, il calcio di Sarri è fantastico ed è il più bello da vedere in Europa. Io quando posso cerco di non perdermi neanche una gara del Napoli!

Un giudizio condiviso da molti.

Il lavoro di Sarri.

Dopotutto il giudizio di Pochettino non è isolato né il primo in merito al gioco dimostrato da un paio d'anni a questa parte dal Napoli. Maurizio Sarri non avrà il carisma e l'appeal internazionale di altri suoi colleghi ma ciò che ha costruito è sotto gli occhi di tutti. E se il campionato italiano è l'unico ad essere ancora aperto è merito soprattutto dei partenopei.

L'aiuto del Tottenham.

Il Tottenham, indirettamente, potrebbe anche dare una mano al Napoli, mostrandosi un valido alleato perché potrebbe impegnare in Coppa la Juventus sottraendo agli uomini di Allegri importanti energie psicofisiche. Dopotutto la qualificazione ai quarti di finale è ancora aperta e tutti i risultati sono possibili. Pochettino lo sa e non si nasconde dietro il 2-2 dell'andata