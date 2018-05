Il suo nome è stato uno dei più gettonati in chiave calciomercato negli ultimi mesi, coinvolto in un vero e proprio valzer delle panchine. E invece Mauricio Pochettino resterà ancora a lungo al Tottenham, in virtù di un rinnovo del contratto che il club londinese ha ufficializzato sui propri canali. A proposito di Londra, sull'argentino era piombato anche il Chelsea che aveva individuato in lui uno dei possibili successori di Conte. Sfumata questa possibilità aumentano ulteriormente le chance di vedere Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues in caso di addio al salentino.

Pochettino rinnova con il Tottenham fino al 2023

Attraverso i suoi canali ufficiali, il Tottenham ha formalizzato l'accordo con il suo manager per un prolungamento importante del contratto. Pochettino guiderà gli Spurs (almeno sulla carta) fino al 2023, con la riconferma di tutto il suo staff composto da Jesús Perez, Miguel D'Agostino e Toni Jimenez ha firmato con la stessa scadenza. Apprezzato e premiato il lavoro dell'allenatore che ha riportato la formazione londinese ad altissimi livelli, come confermato anche dal terzo posto conquistato in stagione. "Sono onorato di aver firmato un nuovo contratto a lungo termine mentre ci avviciniamo a uno dei periodi più significativi della storia del Club e di essere il manager che guiderà questa squadra nel nostro nuovo stadio di livello mondiale" le parole del tecnico argentino.

Il rinnovo di Pochettino spegne il calciomercato. Sarri verso il Chelsea

Arsenal, Psg e anche Chelsea. Negli ultimi mesi il nome dell'ex difensore argentino era stato accostato a diversi club. La sua abilità nel gestire le risorse e nel produrre un gioco spettacolare ha fatto gola a diversi osservatori. Ultimi quelli del Chelsea, intenzionato a quanto pare a cambiare guida tecnica nonostante il successo di Conte in FA Cup dopo quello in Premier League della scorsa annata. Ecco allora che alla luce degli ultimi accordi, con Ancelotti al Napoli, Tuchel al Psg ed Emery all'Arsenal, il posto del manager salentino sulla panchina Blues potrebbe essere preso dall'ormai ex manager azzurro suo connazionale. I colpi di scena però sono sempre dietro l'angolo.