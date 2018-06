Alla fine ad avere la meglio è stata la squadra che aveva dalla sua due risultati su tre, e che ha sfruttato il ribaltone in classifica garantito dalla penalizzazione di 2 punti rifilata agli avversari. Al Bari di Fabio Grosso non è bastato pareggiare 2-2, al termine di una vera e propria battaglia finita ai supplementari, contro il Cittadella. In virtù del migliore piazzamento rimediato nella graduatoria della regular season la squadra veneta vince il primo turno dei playoff qualificandosi alla semifinale degli spareggi per la Serie A dove affronterà il Frosinone.

Galano, la super doppietta di Bartolomei e la papera di Alfonso per il 2-2

La partita del Tombolato si è rivelata sin da i primi minuti molto tesa alla luce della posta in palio. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa il match si è letteralmente infiammato. La formazione ospite ha trovato il vantaggio con una conclusione chirurgica di Galano che non ha lasciato scampo al portiere avversario Alfonso. A questo punto è salito in cattedra Bartolomei autore di un'eccezionale doppietta che ha ribaltato il risultato. Prima una gran punizione, e poi un eccezionale conclusione al volo dalla distanza su cui Micai non ha potuto fare nulla. Una mazzata per i biancorossi che nonostante tutto hanno trovato il modo di rientrare in partita, grazie ad una papera di Alfonso su un tiro-cross di Nené.

Follia di Brienza, calcione e rosso. Bari in 9

In virtù del 2-2 al termine dei tempi regolamentari, la partita è proseguita con i supplementari. Qui a farla da padrone è stato il nervosismo, con i calciatori che probabilmente hanno pagato anche la stanchezza per i tanti impegni stagionali. I biancorossi si sono inizialmente ritrovati in 10 per il doppio giallo rimediato da Gyomber. Nervi tesi tra le due panchine e anche in campo, con Ciccio Brienza che ha perso la testa: bruttissimo calcione ad un avversario da parte dell'attaccante che ha ricordato quello celebre di Totti a Balotelli. Rosso diretto, Bari in 9 e rissa davanti alle panchina con parapiglia infinito. Pioggia di cartellini con Sabelli, che è stato il terzo espulso (dalla panchina) per gli ospiti.

Il Cittadella sfiderà il Frosinone nella semifinale playoff

Il match è scivolato verso il fischio finale, e il 2-2 ha evitato i calci di rigore. A termini di regolamento infatti ad essere premiata è stata la squadra meglio piazzata in classifica ovvero il Cittadella. Ora i veneti potranno giocarsi le semifinali playoff, contro il Frosinone. Una sfida tutt'altro che semplice, contro i gialloblu delusi per la mancata promozione diretta. Appuntamento al 6 giugno alle 18.30