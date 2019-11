Quando potrà tornare in campo André Gomes? Almeno un anno, è la prima risposta che si può dare in relazione alla gravità dell'infortunio (frattura scomposta della caviglia destra) valutando tempi di guarigione e di riabilitazione. Molto, però, dipenderà da quella sarà l'evoluzione della degenza e da come risponderà il suo fisico, dalla capacità delle ossa di rigenerarsi e rinsaldarsi dopo il violento trauma subito. Il calciatore è stato operato lunedì scorso e l'intervento è pienamente riuscito ma lo staff di chirurghi e i medici che ne seguono il caso si sono espressi con cautela nonostante l'auspicio dell'Everton sia averlo a disposizione magari entro la fine del campionato così da rivederlo correre sul terreno di gioco dal quale era uscito trasportato in barella, dolorante e in preda all'ansia per le proprie condizioni.

La placca di metallo per agganciare tibia e perone spezzati

Il peggio è passato, ad attendere André Gomes adesso c'è il lungo periodo di inattività durante il quale dovrà rimettersi in sesto seguendo la terapia che gli è stata prescritta. È finito sotto i ferri e per fortuna tutto è andato per il meglio, come ammesso in una nota ufficiale dei Toffees: per ricomporre la lesione all'arto è stata applicata una placca agganciata con sette viti al perone prima di ‘avvitare' la tibia alla gamba.

La cauta speranza dell'Everton: in campo a fine stagione

Con un video-messaggio pubblicato sui social network il centrocampista portoghese ha voluto ringraziare tutti per il grande sostegno ricevuto. Dopo il forte shock subito Son, l'attaccante del Tottenham che aveva causato l'infortunio sbilanciando l'avversario con un'entrata in scivolata, ha mandato un sms e s'è scusato in diretta durante l'ultima gara di Champions: la sua esultanza a mani giunte era dedicata al giocatore che – in seguito anche all'impatto con Aurier – era rimasto gravemente infortunato. In queste ore Marco Silva, allenatore dell'Everton, ha espresso cauto ottimismo sulla possibilità che il connazionale possa essere in campo anche al termine di questa stagione, sia pure per pochi minuti.