"Voglio vedere la maglia sudata a fine gara". Quante volte abbiamo ascoltato questa frase, pronunciata dagli allenatori, nelle classiche conferenza stampa, per chiedere ai propri giocatori di garantire il massimo impegno. In Brasile c'è chi ha trovato il modo di evidenziare il livello di sudorazione dei calciatori, per un'iniziativa legata ad un contratto di sponsorizzazione a dir poco curiosa.

Corinthians, lo sponsor sulla maglia si vede con il sudore

Tutto è accaduto in terra brasiliana, al Corinthians, la famosa società di San Paolo. In occasione del match contro il Fluminense, i calciatori del Timão hanno indossato la classica maglia bianca con riporti neri. A sorpresa però ecco una strana fascia adesiva bianca sul petto. Con il passare dei minuti sulla stessa sono comparsi logo e nome dello sponsor. Più i giocatori del Corinthians correvano e sudavano e più la scritta sulla fascia è diventata evidente

in foto: Foto Sky Sport

Perché la scritta dello sponsor si vede con la maglietta sudata

Il motivo è legato alla presenza di una sostanza idrocromica che a contatto con l'acqua e dunque con il sudore permette alla scritta dello sponsor di diventare chiara. Una pubblicità davvero particolare quella studiata dall'azienda che produce detersivi che rappresenta una vera e propria novità nel panorama calcistico internazionale. E chissà che in futuro questo strumento non venga utilizzato anche per scovare i calciatori che si stancano poco. Una tecnica però che non darebbe in questo caso risultati veritieri in quanto ci sono anche calciatori che nonostante il grande sforzo fisico non hanno un'evidente sudorazione.

Portafortuna per il Corinthians, Fluminense battuto

Quello che è certo è che questa particolare sponsorizzazione ha portato fortuna ai giocatori del Corinthians che si sono presentati all'esordio nel 62° campionato brasiliano da campioni in carica. Nel match in casa contro il Fluminense, i bianconeri si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ad una pregevole doppietta di Rodriguinho, con lo sponsor in bella mostra.