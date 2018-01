Andrea Pirlo con la maglia del Barcellona? Una situazione che non si è concretizzata per pochissimo. A rivelare il tutto ci ha pensato il diretto interessato che ha svelato un curioso retroscena di mercato relativo alla stagione 2010-2011 quando ha rischiato di finire nella trattativa tra i catalani e il Milan per il ritorno in Italia di Ibrahimovic. Alla fine però tutto si è concluso con un nulla di fatto e il bresciano, ormai ex calciatore, è rimasto in rossonero per quella che sarebbe stata poi la sua avventura a San Siro prima di trasferirsi alla Juventus a zero.

Pirlo e il retroscena di mercato sul Barcellona.

Intervenuto nelle vesti di ospite negli studi di Sky Sport, la grande gloria del calcio italiano ha lasciato tutti di sasso, rivelando il retroscena di mercato relativo al trasferimento sfumato al Barcellona del passato. Queste le sue parole: "Con il Barcellona c'era in ballo la trattativa per Ibrahimovic e io dovevo essere il giocatore di scambio. Alla fine si risolse solo con Ibra che arrivò al Milan. Sarebbe stata sicuramente una bella esperienza, ma al Milan stavo bene. Non so se avrei accettato, era tutto da vedere".

L'addio al Milan e l'approdo alla Juve.

Niente possibilità di giocare con altri due mostri sacri come Xavi e Iniesta per Pirlo che rimase al Milan per quella che fu la sua ultima stagione alla corte del "Diavolo". Nella stagione successiva il clamoroso trasferimento alla Juventus dove poi dopo diverse stagioni ritrovò anche Massimiliano Allegri con il quale tornò il sereno dopo la presunta rottura milanista.

Pirlo e il Milan di Gattuso.

In conclusione una battuta anche sul nuovo corso del Milan di Gattuso, ex compagno di Pirlo: "Grinta a parte, contro il Crotone ho visto un Milan più organizzato rispetto alle prime uscite e con buone idee. Ha avuto parecchie occasioni, si è vista una squadra viva. Era importante far risultato dopo Firenze e il derby. Ora avranno giorni per poter lavorare, sarei contento se Rino continuasse così".